Primeras diferencias por salario mínimo

Fijar un nuevo salario mínimo en Panamá, de seguro, enfrentará nuevamente a sectores empresariales y sindicales, en medio de la actual crisis social y política.

Gremios aglutinados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) advierten que de continuar los bloqueos de carreteras, no habrá disponibilidad de pactar un nuevo salario mínimo.

El presidente del Conep, Rubén Castillo Gill, planteó que los actuales cierres de carreteras, incluso, perjudica la misión de la comisión de salario mínimo, que no puede trasladarse a las provincias, como parte de su tarea.

Agregó que, también habría que ver la dinámica para las empresas que se están viendo afectadas por los bloqueos.

"Vamos a hablar de algo sobre la base o viendo el panorama tétrico de una empresa privada que está afectada por las condiciones que se están dando", dijo Castillo.

El presidente del gremio empresarial no quiso adelantar más reacciones sobre el particular, pero quien si lo hizo fue Elisa Suárez, expresidenta de Apede, quien dijo que si la crisis se extiende no habrá la oportunidad de aumentar salarios.

"El resultado de este periodo es que las empresas no tendrán ninguna oportunidad de discutir nada sobre salario mínimo, porque las condiciones que se han presentado no lo van a permitir", advirtió Suárez en entrevista en Eco TV.'

2 años rige el salario mínimo en las dos regiones del país en que se ha dividido.

13% fue el aumento que recibieron los trabajadores de la actividad bananera desde 2022.

Ante los señalamientos de los empresarios, Eduardo Gil, representante de los trabajadores, planteó que no van a aceptar un 'chantaje' más del sector empresarial.

"No aceptamos un chantaje más del sector empresarial, que fue el beneficiado durante la pandemia; que ha sido el beneficiado históricamente por las decisiones del gobierno", dijo el dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).

Gil recordó que en 2019 se produjo el ajuste salarial más bajo de toda la historia, desde que se revisa el salario mínimo y que en 2021 se repitió esta situación y se excluyó a sectores que estuvieron operando durante la pandemia, como el portuario, la producción de alimentos y la industria.

"Se requiere que la población trabajadora recupere su poder adquisitivo para poder cubrir las necesidades fundamentales", dijo.

El último aumento del salario mínimo fue entre 1.5% y 13% pero solo benefició a una minoría de las actividades económicas, bajo la excusa que el resto no se había recuperado de la crisis económica que provocó la pandemia de covid-19.

Las actividades en que no aumentó fueron la industria manufacturera, comercio al por mayor y por menor, venta de derivados de la caña, tanques de combustible, zonas francas, Zona Libre de Colón, hoteles, restaurantes, discotecas y bares, transporte, información y comunicación.

Tampoco hubo aumento en las actividades inmobiliarias, alquileres y arrendamientos, centros comerciales, agencias de viajes, mantenimiento de áreas verdes, agencias de seguridad, actividades profesionales, científicas y técnicas, administrativos de centros educativos, entretenimiento y trabajadores domésticos.

Una vez instalada, la comisión recibe información sobre la realidad salarial y procede a realizar giras técnicas a varias partes del país.

Después, entra en periodo de deliberación, para lo cual fija un mes de discusiones y, por lo general, brinda sus resultados, el 15 de diciembre.

En caso de no haber consenso, el Órgano Ejecutivo tiene la facultad de tomar una decisión, antes de que termine el año.