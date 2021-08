Proponen subir ITBMS a un 8% para ayudar al sistema de pensiones

Ante la posibilidad de que el sistema de pensiones se quede sin dinero para el 2025 hay agrupaciones que participan en la mesa del diálogo que sugieren alimentarlo con fuentes externas y volver al sistema solidario.

Los grupos que se inclinan por el sistema solidario, como la Federación de Servidores Públicos (Fenasep), la Asociación Nacional de Enfermeras (Anep) y el Colegio Médico proponen que el Impuesto de Transferencia de Bienes Materiales y Servicios (ITBMS) suba de 7% a 8% y que la diferencia sea destinada a las pensiones.

Las agrupaciones también proponen que obtenga recursos de la venta de energía, tasar las remesas familiares, de lo que pagan en peajes los usuarios de los corredores y que dos sorteos de la Lotería Nacional sean dedicados al programa.

Otra propuesta es la creación de un Banco de Seguridad Social que brinde los mismos servicios que los otros bancos.

El planteamiento del grupo que apoya la eliminación del Subsistema Mixto del riesgo de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), es que el Estado revise cada 3 años, el crecimiento económico de la población para realizar aportes al sistema y realizarle los ajustes necesarios.

Solicitan, a su vez, la implementación de un Plan Nacional de Desarrollo para generar más empleos, reforzar los controles para evitar la evasión patronal, y transferir fondos líquidos del programa de Administración de la CSS al de pensiones.

El economistas Felipe Argote señaló que no es conveniente en este momento hacer cualquier aumento de impuesto porque causaría una recesión.'

millones 966 mil dólares se recaudó hasta noviembre 2020 en el impuesto de ITMBS (ventas). 2007

cuando se creó el sistema mixto (cuenta individual) y se eliminó el sistema solidario.

"Si se aumenta el impuesto ese dinero no sale a la calle sino que se queda depositado para las jubilaciones en el 2026, lo que significa que eso es plata detenida que reduce la demanda porque la gente tendrá menos dinero", expresó.

En cuanto a la posibilidad que el sistema se quede sin dinero, el economista dijo que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) señaló que el estudio actuarial de la Caja de Seguro Social tiene grande errores en la data.

"Lo que digan los actuarios no tiene ningún valor. El problema de la CSS no es financiero es un asunto integral. Primero hay que definir la estrategia país y a partir de ahí ubicar a la CSS en esa estrategia", manifestó.

En los últimos años la recaudación de impuesto en el país no ha sido la mejor debido a la desaceleración económica aunado a la crisis sanitaria del coronavirus en el 2020, que provocó una caída del producto interno bruto de 17.9%.

En el 2018 la recaudación de impuestos fue de 957 millones 388 mil dólares. Para el 2019 la cifra aumentó a 981 millones 249 mil dólares, sin embargo estuvo por debajo de lo presupuesta, según cifras del Ministerio de Economá y Finanzas.

Hasta noviembre de 2020 (año de la pandemia) la recaudación llegaba a 524 millones 966 mil dólares.

Por su parte, el economista Augusto García dijo que el tema de la CSS no se puede ver al margen de la integralidad, es decir no se puede aplicar medidas aisladas sin entender la causa del problema.

"Me parece que esto no hace sentido y no resolverá el problema que se generó en el 2007 cuando se creó el sistema mixto y se cerró el sistema solidario y eso lo que hay que resolver en primer lugar y para eso hay que volver al sistema solidario y a partir de ahí buscar medidas integrales que tienen que ver con cambios en la política económica, el uso de unos recursos del Estado para garantizar la sostenibilidad", expresó el economista.

Se acaba el dinero

El equipo de actuarios de la CSS aseguraron que para el 2025 no habrá plata del fideicomiso para pagar las pensiones.

Y es que el fideicomiso que mantiene la CSS en el Banco Nacional de Panamá comenzará a ser insuficiente en 2024, según las proyecciones presentadas.

Las corridas fueron realizadas hasta el año 2029 y plantean un déficit creciente que entre los ingresos y egresos del subsistema de beneficio definido que rebasará los mil millones en 2025 (-$1,033.3 millones) y llegará a -$1,639.8 millones cuatro años después.

En tanto, la reserva contable de este subsistema existirá hasta 2024, cuando ascenderá a $556.8 millones. Un año después, en 2025, no habrá ni un solo centavo.