Puertos de Balboa y Cristóbal consolidan repunte, asegura la AMP

Los puertos de Balboa y Cristóbal han revertido la tendencia negativa que marcó el inicio de este año, consolidando una recuperación sostenida en el movimiento de carga contenerizada. Los resultados operativos representan un giro positivo tras asumir el Estado panameño el control y la gestión directa de ambas terminales logísticas.

Luego de registrar sus niveles más bajos en marzo, un período impactado por la incertidumbre en los mercados internacionales tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que puso fin a la concesión de Panama Ports Company (PPC), los indicadores oficiales de abril y mayo confirman un repunte sólido en la actividad portuaria nacional.

Balboa lidera el crecimiento y supera registros previos

El puerto de Balboa, ubicado en la entrada pacífica del Canal de Panamá, encabeza este desempeño con una aceleración notable en sus muelles. La terminal escaló de los 153,840 movimientos reportados en marzo a un total de 221,536 movimientos al cierre de mayo.

Este incremento del 44% no solo representa una salida de la crisis logística inmediata, sino que sitúa la operatividad del puerto un 1.9% por encima del volumen manejado en mayo de 2025, superando los registros previos a la transición hacia la administración pública.

Por su parte, el puerto de Cristóbal, situado en el sector atlántico de la provincia de Colón, refleja un impulso ascendente similar tras haber tocado fondo en marzo con apenas 46,408 movimientos. La terminal atlántica cerró mayo con 71,096 movimientos, lo que equivale a un aumento del 53.2% en comparación con su peor mes del año. Aunque este complejo mantiene un ritmo de normalización más gradual, la tendencia secuencial de los últimos dos meses sugiere una estabilización constante en el flujo de las líneas navieras.

Respaldan capacidad del personal panameño en el sistema logístico

Max Flórez, subadministrador encargado de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), destacó que este comportamiento al alza en los volúmenes de carga contenerizada es el resultado directo del esfuerzo, la experiencia y la capacidad técnica del personal nacional que asumió las tareas operativas en los muelles.

Con la estabilización de estas cifras, ambos puertos, ubicados en puntos estratégicos de los dos extremos de la vía interoceánica, comienzan a proyectar una operatividad normalizada que fortalece el hub logístico de la República de Panamá frente a la competitividad de las rutas marítimas regionales.