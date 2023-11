¿Qué pasará con el aumento prometido a los jubilados?

El director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, dijo este domingo que el aumento a los jubilados que cobran menos de 350 dólares se mantiene, tal y como lo anunció semanas atrás el presidente Laurentino Cortizo.

Aunque no reveló de dónde se obtendrán los ingresos, el funcionario precisó que no se ha mencionado un cambio de planes con respecto al incremento en las jubilaciones para que el minímo sea de $350, al menos para el pago que se avecina.

“El presidente cuando comunica no dice que no va a cumplir. Hay una promesa que se debe cumplir la próxima semana. El Ejecutivo, con la CSS y el MEF están haciendo las gestiones. Lo que dijo el presidente se cumple", explicó De Gracia a Telemetro Reporta.

En octubre pasado, Cortizo expuso que los jubilados que cobran menos de 350 dólares al mes recibirán un aumento a partir del próximo 20 de noviembre.

Los fondos se obtendrían de los pagos que Minera Panamá le haría al Estado, los cuales sí se hicieron efectivos esta semana, pero están en una cuenta restringida del Banco Nacional a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.



¿Qué pasará luego del pago del 20 de noviembre?

De Gracia recalcó que la suerte de este aumento tendrá la misma suerte del fallo de la Corte Suprema de Justicia, lo que significa que la promesa incluye solo el pago del 20 de noviembre y luego depende de lo que decidan los magistrados.

“Esta es una historia en desarrollo. Antes del 20 de octubre de este año existió un contrato y como Gobierno tenemos que hacerlo cumplir. La promesa del 20 de noviembre se va a cumplir, pero la suerte (a largo plazo) del ajuste dependerá de la Corte”, agregó.

En este sentido el economista y ex sub director de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante, cuestionó la medida debido a que si ya hay un déficit y se adelantó que no se tocaría la plata de la mina, el déficit aumentará más de lo que ya está.

El aumento parcial impactará a unos 120,315 jubilados, quienes actualmente sobreviven con menos de 350 dólares al mes.

Por otra parte, De Gracia manifestó que si se declara inconstitucional el contrato con Minera Panamá, no se debe regresar el dinero que la empresa pagó esta semana en concepto de regalías.

Esta semana, Minera Panamá realizó un pago de regalías e impuestos por $567 millones, de acuerdo con sus responsabilidades contractuales con el Estado de Panamá y dentro del plazo establecido de 30 días.

