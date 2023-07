¿Qué tan importante es el balance trabajo-vida en Panamá?

Un 51 % de los panameños consultados en el informe de Konzerta Work-life balance considera que en su trabajo no hay una cultura que permita tener un equilibrio entre la vida personal y laboral, frente a un 49 % que piensa lo contrario.

Sin embargo, el 81% de las personas trabajadoras de Panamá considera que es muy importante lograr este equilibrio. Mientras que para el 18 % es importante, para el 1 % es poco importante y nadie respondió por la opción de nada importante.

En este sentido, el 87 % de los talentos panameños asegura que le gustaría que la organización donde trabajan o trabajarían tenga una cultura que permita alcanzar el equilibrio entre la vida laboral y personal, el 10 % sostuvo que le da igual y el 3 % dijo que no le interesa.

Además, el 79 % de los talentos panameños considera que si su empresa no tiene una cultura favorable a este equilibrio buscaría otro trabajo, mientras que el 21 % no cambiaría de empleo por esta situación.

El 76 % de los panameños encuestados asegura que logra un equilibrio entre la vida laboral y personal, frente a un 24 % que no logra ese equilibrio.

La tendencia se mantiene por género, donde el 78 % de las mujeres en Panamá, el 76 % de los varones, así como de las personas que se identifican con otro género dicen lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal.

"No podemos hablar de trabajo en la actualidad sin pensar en su equilibrio con la vida. Las nuevas generaciones tienen una concepción distinta respecto a las dimensiones espacio-temporales de sus empleos. Necesitan flexibilidad, desde tener la oportunidad de trabajar desde cualquier rincón del mundo con acceso a Internet, hasta cortar media hora para ir a buscar a sus hijos al jardín", dijo Jeff Morales, Gerente de Marketing de Konzerta.

Del 76 % de talentos que considera que logra ese equilibrio, el 43 % es porque sabe establecer los límites entre el trabajo y su vida personal, el 38 % sostiene que sabe identificar sus prioridades tanto en la vida personal como en el trabajo, el 12 % porque respeta sus momentos de descanso y el 7 % porque la organización en la que trabaja tiene políticas claras al respecto.

Dentro del 24 % de trabajadores que no cree lograr el equilibrio, el 31 % es porque en su empresa la gente trabaja fuera del horario laboral y esto genera que también lo tenga que hacer, el 29 % cree que es porque la organización en la que trabaja no tiene políticas claras al respecto, el 17 % porque no sabe establecer los límites entre el trabajo y su vida personal, el 15 % porque no respeta sus momentos de descanso y el 8 % porque no sabe identificar sus prioridades tanto en la vida personal como en el empleo.

Las políticas que más consideran los talentos de Panamá que pueden ayudar a equilibrar la vida personal y laboral de las personas trabajadoras son la flexibilidad en los horarios en un 17 %, horarios laborales definidos en un 13 %, los permisos por compromisos familiares o personales como turnos médicos en otro 13 % y no permitir reuniones, correos, llamadas o mensajes fuera del horario laboral en un 11 %, entre otros.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!