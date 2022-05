Residencial Tucan también se acoge a intereses preferenciales

El residencial Tucan Country Club & Resort (TCCR), cuyo representante es el empresario Sagar Vishindas, no solo se habría beneficiado de los incentivos fiscales que ofrece el Registro Nacional de Turismo, sino que también reclamó intereses preferenciales en al menos uno de los financiamientos que pidió en la banca local.

En 2005, TCCR se inscribió en el Registro Nacional de Turismo para acogerse a los incentivos fiscales de la Ley 8 de 1994 dentro de la finca 237867, pero el beneficio sufrió varias interrupciones luego que varios informes revelan que el proyecto no cumplía con su plan de desarrollar un centro de alojamiento público o un llamado hotel. Actualmente, TCCR también busca el reconocimiento de su inversión en un anfiteatro con exoneraciones fiscales.

En diferentes oportunidades entre el 2005 y la fecha, TREHI ha prometido proceder con el proyecto de alojamientos públicos, pero hasta la fecha ello no se ha concretado en lo que es una real operación hotelera.

En sus actuales vallas publicitarias cerca de la zona de Rodman, Tucán todavía se promueve como un proyecto residencial con cancha de golf, no así como un hotel, que es lo que exige el registro nacional de turismo bajo la Autoridad de Turismo de Panamá.

En 2010, el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción presentó una denuncia por supuesta evasión de impuesto en este proyecto por 914 mil dólares durante los primeros 4 años que la sociedad obtuvo el Registro Nacional de Turismo para acogerse a las exoneraciones fiscales. Hoy esta cifra no ha sido recalculada.

Las escrituras públicas de la empresa madre Tucan Real Estate Holding revelan que el grupo, utilizando el Registro Nacional de Turismo, tramitó al menos cinco planes de financiamiento bajo distintas figuras como hipoteca y anticresis sobre varias fincas y con fianzas solidarias, fideicomisos y préstamos con intereses preferenciales, siendo este último bajo un programa para el sector agrícola.

En total, fueron más de 28 millones de dólares tramitados con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, The Bank of Nova Scotia, Bank of China, Capital Bank, Global Bank, y Canal Bank.Con el Banco of China, Tucan Real Estate Holding consiguió en 2014 una línea de crédito por 5 millones de dólares, bajo condiciones especiales.

Se trató de un préstamo hipotecario comercial con antecresis donde Tucan Real Estate Holding fue exonerado de pagar el Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) en vista de que la empresa se acogió al incentivo de exoneración establecido en el decreto ejecutivo 79 de 2003, dirigido a planes de financiamiento para el sector agropecuario.

Mientras tanto, Tucan Real Estate Holding continúa buscando beneficios como un centro de alojamiento público, algo que se contradice con sus registros como Propiedad Horizontal, plan de ventas y datos de sus inversiones.

Mediante escritura pública 470 de 11 de enero de 2017, el proyecto se incorpora al régimen de PH y se incorporan mejoras de uso residencial bajo el nombre de PH Mahogany de 43 apartamentos. Dicho proyecto se incorpora al régimen de PH para uso residencial exclusivo, señalan alguno de sus residentes.

"En el artículo 10 de la escritura se estipula que el edificio Mahogany es exclusivamente residencial".

Es decir, que no existe referencia de que el edificio será destinado al hospedaje público turístico.Entre 2017 y 2022, según el registro público, se hacen traspasos de unidades inmobiliarias basándose en el reglamento de uso residencial. Esta práctica continúa, según algunos residentes.

Ello lleva a otra posible irregularidad de que ya no hay 43 habitaciones hoteleras en el prometido PH Mahogany.