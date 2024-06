'Retiro de monedas del mercado no es una decisión sencilla'

El investigador numismático Eduardo Lay advirtió este viernes que el retiro de las monedas de un balboa no es una decisión sencilla y debe basarse en una evaluación exhaustiva del daño causado por su presunta falsificación en Panamá.

De acuerdo con Lay, para que se haya informado sobre un proyecto de ley al respecto ya debe haber una evaluación del impacto que tienen esas monedas en el mercado actual.

Aunque extraoficialmente en las calles se habla de una gran cantidad de monedas falsas, Lay dijo que esta situación es meramente especulativa porque es el Estado quien debe establecer las cantidades detectadas de supuestas falsificaciones.

Lay aconseja conversar con países de experiencia en el manejo de monedas para homologar parámetros de control.

"Una de las formas que pudiera el Estado usar es consultar con países como México y Europa. En Europa hay problemas enormes de acuñaciones fraudulentas del euro. Allí se pudiera identificar mecanismos para mitigar esto", dijo Lay a Telemetro Reporta.

A juicio del experto, aunque la acuñación de una moneda no es difícil, la supuesta proliferación de monedas falsas no se estaría realizando a nivel local porque en el país no existiría la tecnología para hacerlo.

También descartó que se importen desde otras latitudes, toda vez que el control aduanal ya las hubiese detectado.

Esta semana, el gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo, confirmó que se trabaja en un proyecto de ley urgente para retirar estas monedas del sistema.

Según Carrizo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está al tanto de este proyecto, que debería avanzar rápido.

Por su parte el expresidente Ricardo Martinelli advirtió que el retiro de estas monedas costaría más de 200 millones de dólares y haría más pobre al país.

Las monedas se conocen popularmente como "martinellis" porque empezaron a circular en el quinquenio del exmandatario como una forma de ahorrar recursos al Estado.

