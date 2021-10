Se prevé que el 80% de los clientes han logrado un acuerdo con los bancos

El pasado 30 de septiembre venció la flexibilización bancaria en el país, por lo que aproximadamente un 80% de los 1.2 millones clientes que solicitaron una modificación de préstamos a causa de la pandemia ya lograron a un acuerdo con el banco.

Versión impresa

El presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, informó que no tienen una cifra oficial pero se estima que ya el 80% ha logrado un acuerdo y que el resto, es decir un 20% debe acercarse a su banco a establecer un acuerdo en materia de hipotecas, préstamos de autos o personales, y tarjetas de crédito.

Recomendó a las personas que aún no se han acercado a su banco, ya sea porque no tienen dinero para pagar, que acudan a la entidad y lo hagan saber para que puedan recibir ayuda.

"La idea no es quitarle la casa a nadie, pero lo que si es probable es que esas personas que no se han acercado al banco sentirán mayor presión", expresó.

En agosto del 2020 los panameños le adeudaban $34 mil 577 millones a las entidades bancarias y otras industrias y para agosto 2021 la cifra asciende a $35 mil 424 millones.

Según cifras de la Asociación Panameña de Crédito (APC), de enero a junio se aprobaron 132 mil 335 préstamos nuevos, cuando en el 2019 la cifra fue de 215 mil 910.Antes de la pandemia en el 2019 se aprobaban 35 mil préstamos nuevos mensuales, volumen que cayó a su mínimo en 2020.

Ello ha empezado a recuperarse. En enero de 2021 se otorgaron 12 mil 276 préstamos aprobados y en junio esta cifra se incrementó a 24 mil 053 préstamos aprobados, camino a su promedio mensual antes de la crisis sanitaria.'

18%

disminuyó el producto interno bruto de Panamá el año pasado por la pandemia. 132

mil 335 préstamos nuevos se han aprobado de enero a junio del presente año.

Lo mismo ocurre con los préstamos otorgados por cooperativas donde se reportó 3,694 en enero 2021 y 5,651 en junio 2021. Mientras que, las financieras la cifra pasó de 10,693 préstamos nuevos en enero 2021 a 22,304 en abril 2021.Para los consumidores es importante que los clientes cumplan con sus pagos atrasados y sobre todo ahorrar y no aumentar su deuda.

VEA TAMBIÉN: Trabajadores no desistirán de aumento de salario mínimo, próximo martes se reunirán con empresarios

Por su parte, Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), dijo que una gran cantidad de panameños han postergado los pagos debido a la situación económica del país.

Fletcher argumentó que el impacto a corto y mediano plazo será muy duro para los consumidores que no han podido pagar y se le acumulará la deuda y los saldos e intereses a pagar serán muchos más altos.

Morosidad

En cuanto a la morosidad sigue estando por el orden del 5.5%, pero eso se debe a la Ley 156 del 2020 que establece que no se le puede afectar la morosidad a los clientes.

Una vez se levante la moratoria empezará a verse la morosidad, pero aclaró que no será acumulada, es decir que no se reflejará todo el tiempo que el cliente no pago en medio de la pandemia.

VEA TAMBIÉN: Panamá perdió 327 mil empleos formales durante el 2020

En cuanto el historial de crédito, la APC expresó recientemente que no se verá afectado porque no está ligado con la Declaratoria de Emergencia Nacional.

Sesenta días después que el Gobierno levante la Declaratoria de Emergencia Nacional es que empezará a funcionar nuevamente el historial de crédito. Los dos campos del historial de crédito que seguirán congelados son los días de atraso y el historial numérico de la persona.

El PIB panameño disminuyó en el 2020 un 18%, una de las caídas más pronunciadas a nivel mundial.

La crisis del coronavirus también trajo como consecuencia un aumento del desempleo a 18.5% y la informalidad en un 52%.