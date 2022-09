Siendo aliado país: Terpel agradece a los 'Héroes del camino'

Fueron llegando como de costumbre y se encontraron con la sorpresa de una empresa agradecida: masajes, toma de presión, cortes de cabello y otras actividades para consentir a quienes se enfrentan a una serie de adversidades con tal de llevar a tiempo los productos que necesita el resto del país.

Se trata de los transportistas de carga, a quienes Terpel Panamá les quiso reconocer por su respetable labor, sobre todo, después de los cierres de vías producto de las protestas.

Y es que, para los camioneros, quienes cuentan con su propio club, las estaciones de Terpel son como su segunda casa, porque tienen un lugar seguro donde estacionar sus camiones, baños limpios, duchas, comida, y hasta zona con lavadoras; y para la empresa, que ya suma 53 años en el mercado de distribución de combustibles, los transportistas de carga son "Héroes del camino"; y fue así como precisamente le denominaron a la iniciativa, que surgió, de acuerdo con Gustavo Rodríguez, gerente general de Terpel Panamá, luego de escuchar a los transportistas encargados de mover los cisternas con combustible sobre la cantidad de tiempo que les tomó llegar a su destino.

"Y hablábamos con los transportistas de alimentos y nos decían lo mismo…Escuchamos a uno (transportista) de pañales que se demoró más de una semana en llegar a Panamá, pero lo más doloroso era la comida, los cultivos…si no podíamos llevar combustible se paralizaba todo. Ese era uno de los temas que más me inquietaban: escuchar a los agricultores que si no tenían combustible no podían mover su maquinaria…", compartió Rodríguez.

Escuchar los testimonios de los transportistas de carga le hizo pensar a Rodríguez que realmente estos hombres fueron unos "verdaderos héroes", porque además, se lo tomaron con paciencia, pese a todas las condiciones que soportaron y "la crisis no fue más grande gracias a ellos, que pudieron llevar combustible, comida y otros insumos".

De hecho, tomando como base esas circunstancias que históricamente han atravesado los camioneros durante sus trayectos (inclemencias del tiempo, manejar sobre vías en mal estado, emergencias…) Terpel se convirtió en una empresa con mucho más que solo estaciones de servicio, "porque apuestan por una propuesta de valor integral y sostenible, no solo para los clientes, sino también para la comunidad y país en general", por eso, la compañía cuenta con llamativas estaciones y tiendas de servicio.

"Sentimos una satisfacción enorme de ver que estamos ayudando y una responsabilidad, porque la gente que sale a la carretera depende de Terpel, porque son estaciones integrales", expresó Rodríguez.

Desde su llegada a Panamá, la empresa ha buscado su puesto como un agente activo convirtiéndose en un aliado del país, que significa, para ellos, entender que el entorno es otro insumo más de producción para la compañía y dicho entorno tiene que ser sostenible.

"Me sentí tomado en cuenta"

Durante una conversación con algunos de los transportistas de carga que disfrutaron de su agasajo, se coincidió en que Terpel se había preocupado por ellos, una acción que los hacía sentir tomados en cuenta, porque viajan por todo el país, de punta a punta. Muchos de ellos recordaron cómo tuvieron que esperar varados en las calles durante los cierres por las protestas, enfrentando todo tipo de situaciones, incluso temas de salud como una "subida de azúcar" entre uno de ellos.

José Luis Ramos:

"La verdad que es la primera vez que alguien se preocupa por el camionero aquí en Panamá. En ningún momento había pasado; 24 años en el camino y primera vez que tenemos esa oportunidad de que nos agasajen. Pasamos mucho tiempo fuera de casa, eso para mí es lo más difícil. 24 años manejando transporte pesado.

Ricardo Fuentes:

Nosotros pasamos mucho páramo en la calle. Antes no teníamos dónde bañarnos y teníamos problemas para comer, hasta que hicieron las Terpel, y nos ha resultado muy bien. 10 años manejando equipo pesado.

Jorge Coello:

Los estacionamientos y baños son muy importantes para nosotros. Hay comodidad aquí. Antes nos estacionábamos en alguna rotonda o local, pero varios locales han puesto letreros de que no se puede estacionar. 20 años manejando equipo pesado.

Hernán Bonilla:

Las estaciones son buenas, la acumulación de puntos en las tarjetas ayuda mucho, la atención, los baños…Nosotros pasamos mucho trabajo en la calle y no es fácil, pero hay que hacerlo. Muchos años manejando equipo pesado, "ya ni recuerda".

Luis Macías:

Transporto de todo. En realidad yo prácticamente soy uno de los fanáticos de las Terpel, porque Terpel que veo, Terpel que paro a tomarme un café. Yo no soy máquina, tenemos que parar a descansar, y creo que están puestos logísticamente, porque cada dos horas, para mi concepto, está una Terpel. Una ruta de entrega, ida y vuelta, son 24 horas, aproximadamente, lo que uno se toma de Colón a frontera y regresar a Colón, por lo que paso mucho tiempo en la calle. 11 años manejando equipo pesado.

David Iturralde:

Estas estaciones eran lo que faltaba en Panamá. porque uno se ducha, las comodidades, un trato bien bonito y tranquilo; se está más seguro. 20 años manejando equipo pesado.

Orlando Pinzón:

Tenemos un mejor lugar para asearnos, cómodo, seguro, iluminado y nos sentimos bien. 7 años manejando equipo pesado.

José Daniel Guerra:

Esta empresa extranjera es la que le está dando un servicio completo al transportista, porque nosotros estamos en calle. Hay muchos transportistas que no tienen dónde dormir. Como no contamos con baños, a veces tenemos que modificar uno colocando un tubo de PVC y lo llenamos de agua. Pienso que deben haber más iniciativas como las de Terpel; es una muestra de que sí se puede. Muchas personas piensan que las personas que manejamos equipos como estos somos ignorantes a los estudios, están equivocados, hay personas que tienen una profesión pero ganan más en esta industria, y a pesar de todo, conoces, paseas. Maneja transporte pesado desde los 19 años.