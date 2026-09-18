SIP prevé impacto de El Niño en las materias primas hacia fin de año

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, advirtió que aunque la industria nacional no registra desabastecimiento severo en este momento, el sector productivo anticipa un impacto en la disponibilidad y costos de las materias primas conforme se acerque el cierre de año y la temporada seca.

De acuerdo con el dirigente gremial, las alteraciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño comenzarán a manifestar sus efectos con mayor fuerza en la cadena agroindustrial en los próximos meses.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

"Todavía no lo estamos sintiendo, pero sí estamos claros de que vamos a tener un impacto acercándonos hacia fin de año y, por supuesto, en la temporada seca", explicó el representante del sector industrial en Nex Noticias.

Diversificación energética blinda la capacidad productiva

Pese a las amenazas que representa el estrés hídrico para la generación hidroeléctrica, Jurado destacó que la matriz energética panameña se encuentra en una posición de mayor fortaleza en comparación con ciclos anteriores gracias a su diversificación tecnológica.

Si bien la energía de fuente hídrica sufrirá una reducción inevitable en su capacidad de generación, la incorporación de otras fuentes de suministro amortiguará el impacto en los costos operativos de las plantas industriales:

Gas natural: Funciona como un respaldo firme para la red eléctrica nacional frente a la caída del recurso hídrico, mientrsa que la energía solar registra una adopción en las cubiertas comerciales e industriales para sostener el autoconsumo durante las horas de mayor radiación.

La combinación de estas tecnologías permitirá a la industria manufacturera mantener sus niveles de eficiencia y capacidad productiva sin interrupciones severas durante la época seca.