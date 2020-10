Tiendas de Félix B. Maduro y Hush Puppies cierran operaciones

Una de las cadenas de tiendas por departamento más tradicional de Panamá empezó un proceso de cierre de sus siete sucursales, posiblemente por no haber podido resistir al paro de seis meses decretado por el estado de emergencia para poder contrarrestar la pandemia por la COVID-19

Félix B. Maduro venía de reciente proceso de compra por parte de una alianza empresarial liderada por Grupo Arrocha, en medio de un forzado secuestro por parte del Gobierno y registro en la Lista Clinton en 2016.

Panamá América pudo confirmar el cierre de la sucursal de Félix B. Maduro en El Dorado, así como el proceso de venta de otras de sus propiedades.

También se pudo confirmar el proceso de cierre de las tres tiendas de zapatos Hush Puppies, también por efectos directos de las crisis económica que está dejando la pandemia de coronavirus.

Tanto Félix B. Maduro como Hush Puppies llevan al menos tres semanas rematando en oferta parte de la mercancía que aún tienen con descuentos hasta el 70% del precio que tenían antes de marzo pasado.

Una fuente consultada por este medio afirmó el cierre de sucursales de ambas tiendas, lo que deja sin empleo a cientos de panameños.

La reapertura del comercio ha sido gradual, y la cantidad de empleos reactivados está bajo en comparación a lo que se esperaba para esta fecha.'

25%

podría ser la tasa de desempleo para este año en Panamá, según Mitradel. 10%

podría ser la baja en la economía panameña este año, según organismos internacionales.

Hasta el 13 de octubre pasado, 75 mil 525 trabajadores se habían reactivado en 6,059 empresas reaperturadas.

Michael Chen, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Colón, manifestó que las empresas tienen que reinventarse para poder seguir subsistiendo en una economía que está muy golpeada por la pandemia.

"Tenemos reporte de que tiendas como Félix B. Maduro están cerrando, lo cual es preocupante. Tenemos que darle un servicio extra al cliente y de esa manera poder sostener el negocio", añadió.

Indicó que el capital económico está saliendo del país. Los panameños que antes compraban en las tiendas nacionales, ahora lo están haciendo a través de Amazon, entre otras.

Para lograr atraer a ese cliente debemos hacer que el proceso de distribución de mercancía sea más eficiente y de esa poder reemplazar a esa tiendas, añadió.

Por su parte, Alicia Jiménez, economista y vocera de la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá (Fedecámaras), dijo que en la fase de reapertura a pesar de que el Gobierno Nacional ha establecido algunos planes de financiamiento y supuesto alivio económico para las empresas lamentablemente ese tipo de ayuda no está llegando con la premura y celeridad que se requiere motivos por los cuales trae varios problemas.

Cada área de red empresarial es responsable de un nivel de generación de empleos y mucho de esos negocios micro, pequeños, medianos y grandes han tenido que acogerse a la suspensión de contratos laborales.

"Nosotros no estamos generando el nivel de ingreso adecuado para que las personas gasten devuelta en el sistema. Evidentemente, las grandes empresas dependen del nivel de liquidez que haya o no en el sistema para poder subsistir con los costos operativos correlacionando a cada una de ellas", señaló.

A juicio de Jiménez, si no hacemos algo contundente para colocar liquidez en el sistema aquí habrá un problema de reactivación en este país.

No solamente se dará entorno a que las empresas no puedan reabrir si no a que el común denominador de la población económicamente activa que ahora está desempleada no tendrá dinero para consumir.

De los 365 mil contratos suspendidos registrados por la Fedecámaras se han reactivado un 35%, mientras que entre un 30% a 40% de las empresas han reabierto tímidamente.

"Hay muchos empresarios que simplemente cerraron y no reportaron los contratos suspendidos y sus colaboradores no reciben ayuda del Gobierno", señaló.

Para este año, organismos internacionales han previsto una baja en la economía panameña de un 10% y una tasa de desempleo de 25%.