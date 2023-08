Trabajo agrícola: Mujeres cobran menos que los hombres

El Director de la División de Transformación Rural Inclusiva e Igualdad de Género de la Sede de FAO, Benjamin Davis, presentó este martes los más recientes resultados del informe "Situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios", lanzado en el 2023.

El documento señala que igualdad de las mujeres en los sistemas agroalimentarios podría acabar con la inseguridad alimentaria de 45 millones de personas.

De acuerdo a la publicación de FAO, las mujeres constituyen el 36 % de los trabajadores del sistema agroalimentario en América Latina y el Caribe, pero las brechas de desigualdad persisten desfavoreciéndoles a ellas.

"En general las condiciones de trabajo de las mujeres no son igualitarias, se caracterizan por ser más irregulares, parciales y más vulnerables. En promedio, por cada dólar que pagan a los hombres, las mujeres reciben $0.82 centavos", precisó Davis.

El experto de FAO explicó que los sistemas agroalimentarios son el motor principal del desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Y que, a medida que las economías se desarrollan, la proporción de hombres y mujeres que trabajan en sistemas agroalimentarios tiende a disminuir, principalmente debido a la reducción de empleos agrícolas, hacia actividades no agrícolas, incluyendo el transporte, el procesamiento, la distribución, el almacenamiento y la comercialización.

"Dentro los sistemas agroalimentarios, las mujeres tienden a trabajar menos en la agricultura y más en las actividades no agrícolas. El 71 % de las mujeres trabajando en los sistemas agroalimentarios están empleadas en trabajos no agrícolas, en comparación con el 44 % de los hombres. En Centroamérica, un porcentaje aún mayor trabaja en el sector no agrícola, el 84 % ellas versus 43 % de los hombres", dijo.

Davis resaltó que la discriminación tiene que ver en gran parte de las diferencias salariales y de productividad en los sistemas agroalimentarios. "Las desigualdades de género en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado limitan las oportunidades de empleo", añadió.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ONU Mujeres y la Oficina de la Coordinadora Residente de ONU Panamá desarrolló hoy el Foro "Situación de la mujer en los sistemas agroalimentarios", un debate de alto nivel que busca visibilizar las brechas y desafíos que enfrentan las mujeres en los sistemas agroalimentarios, y abordar las oportunidades para su empoderamiento.

La actividad contó con autoridades del Gobierno de Panamá, entre ellas la Ministra de la Mujer, Juana Herrera Araúz; la Ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo; y la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yill Otero. Así como autoridades regionales, entre ellas la Secretaria de la Integración Social Centroamericana (SISCA), Anita Aracely Zetina.

La ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, expuso que los espacios como este foro son importantes para reducir las brechas de género. "Si queremos un verdadero desarrollo integral es necesario que reflexionemos, conozcamos y enfrentemos las desigualdades de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, ya que esto impacta en la reducción del hambre y la crisis del cambio climático", reiteró la ministra.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Juana Herrera Araúz, reafirmó la importancia de trabajar conjuntamente para avanzar con el desarrollo de las mujeres rurales, indígenas y campesinas y su participación activa en todos los sectores, como tomadoras de decisiones.

