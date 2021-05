Desatino

El Gobierno no ha podido consolidar su discurso sobre el uso de los exíguos recursos públicos durante la pandemia. Por un lado, habla de que no hay dinero para gastos indispensables y por el otro se hacen compras injustificadas.

Versión impresa

Malestar

Obviamente, esto no ha caído bien entre la población, que espera que se le satisfagan, al menos, las necesidades más elementales. Es evidente que en el oficialismo no existe cohesión y que hay grupos que andan a la libre.

Imperdonable

La población no entenderá, por más que lo justifiquen, por qué no hay medicinas o por qué no reciben el bono solidario, mientras en el Estado se hacen gastos suntuosos. No es bueno que esta frustración se acumule.