Venezuela

Panamá sigue de cerca el desarrollo de la situación en Venezuela, tras la captura de Maduro, en medio de un clima regional dividido, en el que es clave que prevalezca la defensa de la democracia.

Prioridad

En el caso del Gobierno, el canciller reconoció que aunque otros países priorizan el respeto al derecho internacional, Panamá antepone el retorno ordenado y rápido a la democracia.

Responsabilidad

En este sentido, el canciller recordó que la responsabilidad de la operación perpetrada por EE.UU. recae en Maduro, que se robó las elecciones e incurrió en constantes violaciones a los derechos humanos.