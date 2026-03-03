Brutal descargo de Bernal contra Lombana: sí le hacen una operación no solo vamos a encontrar sapos

El profesor Miguel Antonio Bernal dijo desconocer la dieta de Ricardo Lombama, pero está seguro que sí al líder del Movimiento otro Camino le hacen una operación, no solo van a encontrar sapos en su estómago.

"Vámonos respetando, yo no conozco la dieta del señor Lombana, yo estoy seguro de que si a él se le hace una operación, a él sí le vamos a encontrar no solamente sapos", disparó Bernal en Radio Panamá.

La reacción del catedrático universitario se da luego que Lombana aseguró que "Bernal se ha tragado un montón de sapos de cosas que ha hecho el presidente Mulino y este gobierno y si fuera el Miguel Antonio Bernal que conocimos, lo hubiéramos visto no solo en las calles".

"Él ahora se ha tragado muchos sapos", insistió Lombana para asegurar que (Bernal) "se ha quedado callado frente acciones antidemocráticas, totalitarias, ilegales y de corrupciones del gobierno actual bajo la esperanza de que es real el compromiso de llevar adelante la constituyente," añadió el otrora candidato presidencial.

Además, Bernal advirtió a Lombana que sepa que de lo que trae va a llevar." Yo nunca me he metido con él para que venga a decir aquí que yo apadrino cosas que yo jamás he apadrinado, en ningún momento... ni voy a apadrinar y mucho menos a decir que yo como sapos".

En ese sentido, Bernal fue más filoso en su respuesta contra Lombana a quien, encantado, invitó a un debate, de hecho le dijo que puede traer a sus asesores, muchos de los cuales, asegura Bernal, están trabajando en el Gobierno del presidente José Raúl Mulino.

"Que (Lombana) no se le olvide (que sus asesores trabajan con Mulino), y no son ni uno ni dos, los puede traer a todos y hacemos un debate dentro del marco del respeto", precisó.