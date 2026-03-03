Panamá exige garantías para ciudadanos panameños detenidos en Cuba

Tras la detención de varios panameños en La Habana, el Gobierno de Panamá emitió un comunicado asegurando que sigue de cerca el caso. La embajada en Cuba ha realizado gestiones ante las autoridades locales para proteger la integridad física de los detenidos y velar por el respeto a sus derechos legales.

Las autoridades cubanas informaron que la investigación aún está en sus fases iniciales y será remitida a las fiscalías correspondientes.

Panamá pidió acceso consular constante y garantías de que se cumpla el debido proceso, buscando que los ciudadanos tengan trato justo durante toda la investigación.

El gobierno panameño reafirmó su compromiso de actuar con responsabilidad y firmeza, defendiendo a sus ciudadanos mientras respeta la soberanía cubana, y confirmó que seguirá informando a las familias y ofreciendo toda la asistencia consular necesaria.

El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba informó el lunes del arresto de los diez panameños acusados de un presunto delito de propaganda contra el orden constitucional, para el que el Código Penal cubano prevé penas de cárcel de hasta 8 años.

Las pintadas contenían frases como "Abajo la tiranía", "Comunismo: enemigo de la comunidad" y "Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer", en referencia, respectivamente, al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla.