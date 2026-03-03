Brasil pierde a Rodrygo para el Mundial por rotura de ligamento cruzado y menisco

El brasileño Rodrygo Goes sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta final de la presente temporada y que le hará perderse el Mundial que se disputa este verano, informa el Real Madrid en un comunicado.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", señala el club.

Esta lesión se traduce en varios meses de baja, por lo que, además de los compromisos con el Real Madrid durante ese tiempo, el atacante dice adiós a disputar el Mundial, que arranca en junio, con Brasil.

Rodrygo afrontará la lesión más larga de su carrera deportiva justo después de volver a los terrenos de juego, y disputó 36 minutos ante el Getafe este lunes, una vez superada una “tendinosis en el isquio de la pierna derecha” que, junto a una sanción debido a una expulsión en Liga de Campeones, le hizo perderse los cinco partidos anteriores del Real Madrid.

Otra baja de larga duración para el Real Madrid, en un futbolista que vio reducido su protagonismo esta temporada, en la que, el 10 de diciembre, rompió una racha de nueve meses sin marcar, pero que, desde su llega en 2019, acumuló momentos decisivos, especialmente en Liga de Campeones.