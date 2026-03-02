Canciller apuesta por solución pacífica y el cese de las hostilidades en Medio Oriente

El canciller Javier Martínez Acha expresó que el conflicto bélico que afecta a Medio Oriente no es lo que Panamá, por lo que espera que se pueda tener una solución pacífica y cesen las hostilidades.

"Estamos dispuesto, como país que siempre busca la paz, a aportar un esfuerzo para lograr esos objetivos", dijo el ministro de Relaciones Exteriores panameño.

Martínez Acha justificó el comunicado que divulgara la Cancillería, el pasado sábado, en el que condenaba el ataque de Irán a otras naciones árabes.

"No podemos tampoco ser pasivos ante la realidad de un régimen que ha violado todo tipo de derecho de su población y que ha enriquecido uranio más allá del uso civil aceptado por los organismos especializados", declaró.

Sobre la presencia de panameños en las áreas de conflicto, el ministro dijo que tienen conocimiento de un atleta que se encuentra en Catar, con el que ya se ha entablado comunicación.

Sobre marinos panameños, Martínez Acha dijo que se está realizando un monitoreo constante y por el momento no cuenta con información sobre riesgos que puedan presentar.

Ataque más severo

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este lunes que "los golpes más duros" del Pentágono contra Irán "aún están por venir" y que la siguiente fase de ataques que prepara Washington "será aún más severa".'



Estados Unidos elevó a seis la cantidad de soldados que ha perdido en la guerra contra Irán.



El Primer Ministro Starmer anunció que el Reino Unido "no se unirá" a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.



Estados Unidos exhortó a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente Bahrein, Egipto, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemén.



Israel ha aprovechado el conflicto para atacar Líbano, específicamente contra objetivos de la organización terrorista Hezbollah.

Los golpes más duros del ejército estadounidense aún están por venir.

"La siguiente fase será aún más severa para Irán que la actual", afirmó Rubio, de manera rotunda en el Capitolio, quien añadió que no sabe cuánto durará la operación Furia Épica, el ataque conjunto con Israel lanzado desde el sábado contra Irán.

"No sé cuánto tardará. Tenemos objetivos. Vamos a seguir así mientras sea necesario para alcanzarlos, y los alcanzaremos: El mundo será un lugar más seguro cuando terminemos esta operación", explicó el máximo responsable de la diplomacia estadounidense.

Por otra parte, Catar, Arabia Saudita, Barein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania condenaron los ataques "indiscriminados e imprudentes" con "misiles y drones" de Irán contra sus propios territorios, Omán y el Kurdistán iraquí, lanzados en respuesta a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra el país persa.

La declaración conjunta de condena, difundida por sus respectivos ministerios de Exteriores, se hizo también con el respaldo de los Estados Unidos.

En el texto, tildaron de "injustificados" los ataques realizados por Irán, que "tienen como objetivo territorios soberanos, ponen en peligro a la población civil y causan daños a la infraestructura civil", y por eso expresaron su "enérgica" condena a estos actos.

Según los gobiernos firmantes del comunicado "las acciones de Irán representan una peligrosa escalada que viola la autonomía de múltiples estados y amenaza la estabilidad regional".