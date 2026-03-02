La acalorada discusión que se sostuvo en el seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) por la adjudicación de la candidaturas a diputados en circuitos donde se escoge más de un diputado, vuelve a sentirse ante la nueva forma en que se escogerán a los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Esta situación es obligada, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la manera como se estaban escogiendo los diputados del Parlacen, que era indirecta y amarrada a los votos de las candidaturas presidenciales.

Y la temperatura de seguro se elevará, ya que se manejarán las mismas reglas que la CNRE aprobó para escoger a los diputados en circuitos plurinominales.

Los cambios dejan a los candidatos por libre postulación sin la posibilidad de formar listas, además de que solo se podrá escoger uno.

Por otra parte, los electores podrán votar por varios candidatos de un partido político, hecho que en la actualidad no está permitido.

Propuesta del TE

El Tribunal Electoral (TE) propone manejar una lista nacional en la que participen los candidatos de partidos políticos e independientes.

Los candidatos por libre postulación se acogerían a las mismas reglas, por lo que tendrían que recoger 68 mil firmas de respaldo para poder validar su candidatura.'



La empresa privada pidió al Tribunal Electoral que presente un modelo de lo que será la quinta papeleta, especial para escoger a los diputados del Parlacen, ya que será diferente por tener más candidatos.



Los partidos políticos tendrán que adaptar sus estatutos al fallo de la Corte Suprema de Justicia y definir cómo escogerán sus candidatos al Parlacen, fue la observación realizada por el representante del PRD, Ricardo Torres.



Con la definición de la escogencia de los diputados para el Parlamento Centroamericano debe concluir la labor de la Comisión de Reformas Electorales, que se instaló el 13 de marzo de 2025. Quedará ahora en manos del TE presentar el proyecto a la Asamblea.

Rubén Darío González, director nacional de Organización Electoral (DNOE), dijo que el TE añadirá un parágrafo para modificar esta cantidad, debido a que es la primera vez que se aplicará esta elección directa.

Y, al igual, que se aprobó para los diputados, en este caso, los votantes solo podrían votar por un candidato independiente para el Parlacen, mientras que podrán votar por más de un candidato de partido político y de las dos formas que la comisión aprobó.

Alma Cortés, representante de Realizando Metas (RM), pidió a los magistrados que la norma que se apruebe sea clara y que no se tenga que recurrir a decretos para interpretarla, como ha acontecido antes.

Una interrogante que tiene es cuántas personas podrán postularse por libre postulación y si saldrían los tres que más firmas recolecten o se permitirá un número mayor.

La forma que tendrá la papeleta que tendrá a los candidatos, también fue mencionada en la CNRE por el representante del partido Panameñista, Luis Barría, quien se imagina que por la cantidad de candidatos por partido (20) e independientes, será de dimensiones mayores a las otras.

Además del TE, la empresa privada presentó una propuesta por medio de Nivia Roxana Castrellón, quien fue presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio de las últimas elecciones.

La iniciativa es más amplia que la del TE y permite el voto cruzado, voto plancha y hasta voto mixto, además de permitir que los partidos puedan postular hasta 30 candidatos.