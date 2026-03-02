La Alcaldía de Panamá procederá a renovar la Avenida 3 de noviembre, que conecta la Avenida de los Mártires con la Avenida Balboa y su área de incidencia dentro de los corregimientos de Santa Ana y Calidonia.

Este sector es reconocido como un sitio de interés cultural, que forma parte de la zona de amortiguamiento del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá.

Presenta una gran circulación de vehículos y transeúntes, debido a la existencia de la zona paga 5 de mayo, la que moviliza la mayor cantidad de rutas del transporte público en la capital y una policlínica de la Caja de Seguro Social (CSS).

También, representa la entrada a la Peatonal de la Avenida Central y es contigua al Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional.

Entre 2008 y 2009, se dio forma al viaducto que sobrevuela la avenida y conecta la Plaza 5 de mayo con la Avenida Balboa, integrando el corredor urbano al nuevo parque marítimo.

La obra cambió definitivamente la sección vial y trasladó buena parte del flujo vehicular a nivel elevado, mientras en tierra se da un mercado temporal de artesanías bajo el puente, y se presenta en la actualidad la venta informal de buhonería.

El municipio capitalino busca recuperar su caminabilidad, revitalizar la actividad urbana y reforzar su conexión hacia la Avenida Central, el área de mercados, el centro histórico y, de manera prioritaria, el nodo de la 5 de Mayo y la Calle Estudiante, que también será renovado.'

1,250

metros lineales serán intervenidos como parte de la renovación. 7

millones de dólares es el costo estimado que tiene la Alcaldía de Mayer Mizrachi para esta obra.

La intervención deberá priorizar al peatón, garantizar la accesibilidad universal e integrar de manera ordenada a los microempresarios mediante la instalación de quioscos formales, con el propósito de promover un entorno más accesible, funcional, seguro y socialmente inclusivo.

El alcance físico comprende 1,250 metros lineales, distribuidos en 5 tramos, en los que se recuperará la servidumbre vial, enfocado en priorizar la accesibilidad y seguridad de los ciudadanos.