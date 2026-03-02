Por tercera ocasión, la bancada Vamos vio frustrada su intención de citar a Luis Alberto Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La diputada Yamireliz Chong fue la vocera de los diputados independientes y dijo que el interés es que el administrador de la AMP contestara un cuestionario sobre la nueva concesión en los puertos de Balboa y Cristóbal.

"Creo que este es un tema importante para el país en el que la Asamblea tiene un rol que jugar. La historia nos va a pedir cuentas de lo que no hacemos y hacemos", dijo la diputada al justificar la citación.

Chong manifestó que una citación no es una condena, sino un acto de democracia, rendición de cuentas y transparencia.

Al respecto, el diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, señaló que este tema tiene que ser manejado sin politiquería y que el cuestionario que se le iba a presentar a Roquebert estaba enfocado en pedir explicaciones en razón de las decisiones que tuvo que tomar el Gobierno con una posición de responsable de evitar que una decisión de la Corte Suprema concluyera con la paralización de la actividad portuaria.

Agregó que el Gobierno ha sido transparente al explicar las razones por la que tomó las medidas que se adoptaron sobre los puertos.

"Hay que dejar la politiquería y entender que este es un problema de país y dejar que las autoridades que tienen que estar concentradas con el mismo le den un final feliz", planteó.'

23

diputados votaron a favor de la citación del administrador de la AMP. 1

diputado votó en contra, por lo que se declaró la votación como inexistente por falta de cuórum.

El intento de alterar el orden del día se dio ante un Pleno con pocos diputados presentes, ya que algunos se fueron retirando para no participar de la votación.

La propia diputada Chong al momento de solicitar la citación, pidió a los diputados que regresaran al hemiciclo para apoyar su moción.

Sin embargo, el intento de citación volvió a fracasar, pues solo contó con la votación de 24 diputados, menos de la cantidad requerida.