Juan Arias ve positivo que APMT y TILL participen en licitación de puertos Balboa y Cristóbal

Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), ve positivo que las empresas APMT Panamá y TIL Panamá, S.A. participen en la licitación internacional para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal.

"Sí, veo positivo que estas dos empresas puedan participar en la licitación, ya que son de las empresas más importantes en el mundo sobre el tema logístico", señaló Arias.

Añadió que eliminar a esas dos compañías, que estuvieron dispuestas a aportar a Panamá en un momento de crisis, sería de mal gusto, no obstante, considera que además se debe invitar a participar a cualquier empresa que tenga experiencia logística.

La reacción de Arias se da ante la consulta de Panamá América sobre si sería viable que APMT Panamá y TIL Panamá se les permita participar en la citada licitación, ya que estas empresas firmaron un contrato transitorio con la Autoridad Marítima de Panamá para administrar los puertos por un periodo de 18 meses.

De acuerdo a Arias, Panamá es y seguirá siendo un hub logístico de todo tipo de mercancías y lo ideal es que se invite a los operadores más importantes del mundo.

Con información de Vivian Jiménez