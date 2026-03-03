Panamá entre las 15 finalistas del Tunnel Vision Challenge con propuesta de túnel bajo el Canal

La propuesta presentada por la Alcaldía de Panamá para construir un túnel peatonal y ciclista por debajo del Canal de Panamá fue preseleccionada entre las 15 finalistas por The Boring Company, empresa del empresario Elon Musk.

Se trata del Tunnel Vision Challenge, una convocatoria internacional que seleccionará un proyecto de túnel de menos de una milla para ser construido de manera gratuita.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, explicó que de 487 propuestas presentadas por distintas ciudades del mundo, Panamá logró posicionarse entre las 15 finalistas, siendo la única ciudad fuera de Estados Unidos en alcanzar esta fase.

Mizrachi destacó que el país cuenta con una maravilla de infraestructura de la que se le puede sacar provecho a nivel turístico. Señaló que el impacto del proyecto sería “monumental”, ya que representaría el primer paso peatonal para cruzar el Canal; actualmente, solo se puede cruzar a través de vehículos y próximamente por metro.

El proyecto contempla la creación de nuevas áreas públicas en ambos extremos del túnel, así como la instalación de pantallas en las paredes de túnel para contar la historia de Panamá y la construcción del Canal. Según estimaciones de la Alcaldía, unas 45 mil personas utilizarían el túnel diariamente.

La Alcaldía subrayó que esta participación coloca a Panamá entre las ciudades que impulsan soluciones innovadoras para la movilidad y el turismo, y que la propuesta cuenta con el respaldo de diversos sectores comunitarios, empresariales y técnicos.

No obstante, Mizrachi hizo un llamado al presidente José Raúl Mulino y al administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, a que adopten este proyecto y que lo lideren como un proyecto país.

El próximo 23 de marzo se anunciará la ciudad ganadora del concurso internacional.