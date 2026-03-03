Vilma de Palma e Vampiros, la banda de rock argentina formada en 1991, se presentará en Panamá, el 30 de abril, en lo que promete ser una verdadera celebración generacional.

La fiesta noventera más grande del rock en español tendrá lugar en Plaza Figali, en el marco de la gira internacional 2026 de la banda, con un renovado espectáculo que cargado de los clásicos que marcaron a millones.

Será un “demoledor” recorrido por los grandes hits que convirtieron al grupo en un ícono continental como “La Pachanga”, “Auto Rojo”, “Bye Bye”, “Mojada”, “Un Camino hasta Vos”, entre otros, con la inconfundible voz de Mario Pájaro Gómez al frente.

La banda, que en los últimos años ha agotado entradas en México, Perú, Colombia y Estados Unidos, presentará una puesta en escena vibrante, con sonido actualizado y una energía que demuestra que el paso del tiempo no hizo más que consolidarlos.

Panamá no será la excepción en una noche donde la nostalgia se mezclará con nuevas generaciones que hoy descubren el repertorio del grupo en las plataformas digitales.

A partir del 12 de marzo, se podrán comprar las entradas en www.tickethousepanama.com o al 6790-6090.

