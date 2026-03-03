“Bendito Corazón”, una producción cinematográfica mexicana de drama, con una inversión modesta y un rodaje compacto, llegará este 5 de marzo, a los cines de la localidad.

El largometraje, producido por Chisco Films y dirigido por Miguel Ángel Pérez, tiene un enfoque en la fe, la esperanza y los valores familiares, además, se caracteriza por su cuidada recreación de época, la cual es apoyada en el vestuario, locaciones y diseños de arte que evocan el México del siglo XIX.

El rodaje de “Bendito Corazón”, que tuvo una amplia distribución en México (22 de enero), Estados Unidos y Centroamérica, se realizó en locaciones de Los Altos de Jalisco, principalmente, en los municipios Mexticacán y Jalostotitlán, cuyas construcciones y paisajes permitieron ambientar la historia con autenticidad histórica.

El reparto principal está conformado por Lisset (Ana María), Salvador Zerboni (Antonio), Frank Rodríguez (Mariano de Ávila) y el Padre Arturo Cornejo (narrador).

El guion del drama es de Francisco Pérez “Chisco”, mientras que la fotografía y edición estuvo a cargo de César Plascencia, y la música original de Jorge Alberto Sánchez.

¿De qué trata la historia?

El filme narra la historia de Antonio y Ana María, una pareja que busca riqueza en el Nuevo Mundo apenas descubierto, pero cuyo matrimonio se ve afectado por el alcoholismo de él.

Paralelamente, Mariano, un hombre justo, enfrenta a Don Sebastián, quien intenta despojarlo de sus tierras. “Mariano emprende un viaje espiritual para encargar una escultura del Sagrado Corazón, él regresa transformado y su fe inspira la redención de Antonio y la reconciliación de su familia”, se lee en la sinopsis.

Cabe destacar que “Bendito Corazón” está basado en hechos reales.