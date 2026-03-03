Renuncia directora de Senniaf en medio de investigación por presuntos abusos en albergue

La directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega, presentó su renuncia al cargo ante el presidente, José Raúl Mulino.

La ahora exfuncionaria no compareció este martes ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, donde debía presentar la memoria institucional de la entidad, y envió una carta señalando que tenía una “situación de salud”.

La renuncia de Fábrega se produce en medio de un escándalo en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se investigan presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de los deberes de las funciones públicas.

Ante estos señalamientos, la diputada Alexandra Brenes presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra Fábrega, para que se determinen posibles responsabilidades.

La denuncia presentada también señala casos de menores conviviendo con adultos en los albergues.

Tras estas denuncias, la Junta Directiva de la Senniaf realizó una inspección por un equipo técnico interinstitucional y especializado para corroborar la situación real del albergue, identificar hallazgos y determinar las medidas correctivas que correspondan, conforme a los protocolos de protección.

En tanto, 10 jóvenes varones mayores de edad, en condiciones de discapacidad, residentes en el CAI de Tocumen fueron trasladados hacia el Hogar María Auxiliadora, ubicado en Chitré, provincia de Herrera.