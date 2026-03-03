Consejo de Gabinete aprueba acuerdo aéreo entre Panamá y Arabia Saudita

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Ley 7-25 que autoriza el acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, y facultó al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, para presentarlo ante la Asamblea Nacional para su debida consideración.

La aprobación de este proyecto reviste una importancia estratégica para el país, que permitirá fortalecer la conectividad directa o indirecta entre Panamá y Medio Oriente, facilitando el comercio bilateral, la atracción de inversiones, el incremento del flujo turístico y el posicionamiento del Hub de las Américas como plataforma de conexión intercontinental.

Este acuerdo de marco jurídico para regular los servicios aéreos entre Panamá y el Reino de Arabia Saudita se constituyó en París el 16 de junio de 2025, firmado por Rafael Bárcenas, director de la Autoridad Aeronáutica Civil, por el gobierno de Panamá; y Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, presidente de la Autoridad General de Aviación Civil, por el Gobierno del Reino de Arabia Saudita.

La norma enviada a la Asamblea destaca la igualdad de oportunidades para que las líneas aéreas -designadas de ambas partes- exploten los servicios convenidos en las rutas especificadas; otorgan derechos para el aprovechamiento de servicios aéreos internacionales por la línea aérea o líneas aéreas designadas por cada una de ellas.

Entre lo acordado, se podrá efectuar vuelos a través de su territorio sin aterrizar; derecho de aterrizar en su territorio para fines no comerciales; derecho de hacer escalas en su territorio en las rutas con el propósito de embarcar y desembarcar tráfico internacional de pasajeros y carga, incluyendo correo, por separado o en combinación.

También conlleva un cuadro de rutas donde las líneas aéreas panameñas tienen derecho a explotar los servicios aéreos desde puntos en Panamá, puntos intermedios, puntos en Arabia Saudita, puntos más allá y viceversa.