Panamá es noqueada por los Yanquis en juego de exhibición

Panamá tendrá que pasar la página, luego ser noqueado ante los Yanquis de Nueva York por tablero de 11-1, en el partido de exhibición realizado en el George Steinbrenner Field, en la Florida, Estados Unidos y que forma parte de su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El piloto del seleccionado panameño José Mayorga, dio la oportunidad a ocho lanzadores en el montículo desde el abridor Jorge García, Miguel Cienfuegos, Erían Rodríguez, Mason Viñedo, Alberto Baldonado, Darío Agrazal, Javy Guerra y Humberto Mejía, para que tuvieran acción en el juego y episodios para trabajar.

Panamá buscaba afinar sus brazos y juego con miras al Clásico Mundial, pero los "Mulos de Manhattan” abrieron la lata en el mismo primer episodio con 3 carreras, anotadas por Enrique Trent Grisham, Jasson Domínguez y otra impulsada por J.C. Escarra en elevado de sacrificio.

En el cuarto capítulo, los Yanquis ampliaron el marcador con 2 carreras más con Ryan McMahon y Giancarlo Stanton.

Con el marcador 5-0 a su favor, J.C. Escarra, pegó un cuadrangular con un jugador en las bases, para poner el 7-0 momentáneo.

La ofensiva de los Yanquis, dirigido por Aaron Boone, siguió castigando a los lanzadores panameños y en el sexto episodio anotaron par de carreras con Seth Brown y el venezolano Kenedy Corona, para poner el 9-0,

Panamá anoto su única carrera del partido en las piernas de Enrique Bradfield Jr, que fue impulsado por una roleta de Rubén Tejada y puso el juego por 9-1.

Pero en el cierre del octavo episodio, Kenedy Corona y Zack Short pasaron por la caja registradora para asegurar el nocaut por 11-1.

El partido lo perdió por Panamá, Jorge García y lo ganó por los Yanquis, Max Fried.

Panamá en el partido solo pudo pegar 3 imparables, en los bates de Jhony Santos de 1-1, Enrique Bradfield de 3-1 y Johan Camargo de 3-1.

Por los Yanquis, J.C. Escarra pegó de 2-2, un jonrón, 3 impulsadas y una anotada.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

La novena nacional tendrá su segundo partido de preparación y será contra los Tigres de Detroit a la 1:05 p.m. (hora istmeña) el abridor será Jaime Barría.