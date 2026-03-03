Panamá corona a sus nuevas promesas del ajedrez 2026

El ajedrez panameño vivió una verdadera fiesta, con una participación masiva de 228 jóvenes ajedrecistas, en el Campeonato Nacional por Categorías Impares 2026, el evento juvenil más esperado y concurrido del calendario.

El Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino se convirtió en el centro de la estrategia y el talento, donde niños y jóvenes compitieron en 12 categorías que abarcaron edades desde los 5 hasta los 17 años. La convocatoria fue masiva, contando con representantes de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón y Bocas del Toro, demostrando el crecimiento de esta disciplina.

​En la categoría Sub-17, el alto nivel fue notable, dejando a Samir Camargo en el primer lugar, escoltado por Yavier Pérez y Reinaldo Cruz. Por su parte, en la rama femenina, las máximas honras fueron para Marianela Cruz, seguida de Alessia Avendaño y Fátima Méndez.

La categoría Sub-15 mostró una competencia reñida dominada por Manuel Cueto, Juan Raúl Montúfar e Ian Simpson, mientras que en las damas sobresalieron Keytleen Chavarría, Danna Arevalo y Lily García.

En el grupo de Sub-13, el joven Andrés Navarro se alzó con la victoria, seguido por Enmanuel Roa y Giuseppe Antinori; en la rama femenina, el podio lo integraron Analia Badillo, Victoria Quiroz y Gabriela Atencio.

​El semillero de las categorías menores también brindó grandes emociones. En la Sub-11, Jorge Cuevas obtuvo el primer puesto, escoltado por Dominick Jarrin y Jeremy Cho, mientras que Anastasia Ortega, Allegra Castrellón e Isabella Pedreros dominaron en la femenina.

En la Sub-09, Emmanuel Cornejo se llevó el triunfo sobre Justo Cebrian y Eitan De Gracia, con Valentina Quiroz, Lia Miranda y Elizabeth Palacio destacando entre las niñas. Finalmente, en la categoría Sub-07, José Martin Batista se coronó ganador, seguido por Jonathan Gaitán y Antonio Cedeño, mientras que Mila Tejada, Samara Cornejo y Diana Jaén brillaron en la división femenina.

​Luis Esquivel Golcher, presidente de la Federación Panameña de Ajedrez (FPA), destacó la importancia de este encuentro para elevar el nivel competitivo nacional, subrayando que este torneo no solo busca coronar campeones, sino fomentar la disciplina y el pensamiento estratégico en las nuevas generaciones.

Asimismo, el presidente de la FPA extendió un agradecimiento especial a Pandeportes por el respaldo brindado para la realización de este evento en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, apoyo fundamental para el desarrollo del deporte ciencia en Panamá.