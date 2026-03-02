Panamá
El Pulso
Publicado 2026/03/03 00:00:00
Compromiso
Bien reza el dicho que lo cortés no quita lo valiente. La titular de Educación reconoció la falencias del sistema, pero se mostró comprometida en cambiar el escenario.
Momento
El retorno de los estudiantes a clases es el recordatorio de que no se puede seguir esperando porque el tiempo apremia y las exigencias del mundo actual también.
Preparación
En este sentido, los empresarios abogan por aprovechar la coyuntura para avanzar hacia un modelo que verdaderamente prepare ciudadanos empleables, competitivos y capaces.
