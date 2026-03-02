Compromiso

Bien reza el dicho que lo cortés no quita lo valiente. La titular de Educación reconoció la falencias del sistema, pero se mostró comprometida en cambiar el escenario.

Momento

El retorno de los estudiantes a clases es el recordatorio de que no se puede seguir esperando porque el tiempo apremia y las exigencias del mundo actual también.

Preparación

En este sentido, los empresarios abogan por aprovechar la coyuntura para avanzar hacia un modelo que verdaderamente prepare ciudadanos empleables, competitivos y capaces.