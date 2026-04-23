Positivo

El Cepanim arrancó con inconvenientes técnicos, pero esas fallas ya fueron superadas. Hay que enfocarse en la parte positiva: el sistema muestra un incremento acelerado en las inscripciones.

Registro

La cifra de las personas registradas supera los 100 mil, un número considerable tomando en cuenta que esa cifra representa cerca del 25% del total estimado de 400 mil beneficiarios.

Por buen camino

Lo primordial es que el proceso va avanzando con el fin de cumplir con el objetivo que no es más que garantizar que todos los beneficiarios puedan registrarse sin mayores complicaciones.