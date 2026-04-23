Manuel Morales y Saúl De Gracia consiguen medallas de bronce para Panamá

Panamá sumó dos medallas de bronce más, al subir al podio en karate y taekwondo en los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Saúl De Gracia, en taekwondo, en la modalidad kyorugui (combate) en la categoría de los +73 kilogramos no pudo ante el chileno Juan Ramos por 2-0, para quedarse con el bronce en el torneo.

Mientras que en karate en la modalidad kata, Manuel Morales Mejía, se quedó con el metal de bronce.

Con estas dos medallas, la representación panameña llega a 21 medallas en total.

Hasta el cierra de la edición la tabla de medallas sigue siendo liderada por Brasil con 52 oro, 43 plata y 39 bronce para totalizar 134 metales.

Le siguen los argentinos con 26 de oro, 34 de plata, 26 de bronce, 86 en total.

Panamá sigue en el octavo lugar de tabla con 5 medallas de oro, 3 de plata 14 de bronce, es decir 21 en total. En los Juegos participan 15 países.