Retención

Aunque ha habido una desescalada en la retención de buques de bandera panameña en puertos chinos no deja de llamar la atención que en el primer cuatrimestre de 2026 se superaron todas las del año pasado.

Llamado

De acuerdo con expertos hay que tener cuidado con el tema porque las navieras podrían buscar un registro que esté menos acosado que el panameño, que ha sufrido presiones tras el fallo de la Corte.

Entendimiento

El Gobierno ha bajado las tensiones, lo que genera un ambiente propicio para abordar el tema y que las actividades se sigan desarrollando de manera normal.