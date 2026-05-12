Alternativa

El hecho de que el IMA esté evaluando desde ya, el poner a disposición las cajas navideñas en cadenas de supermercados es un alivio para sus consumidores, habrá más accesibilidad.

Asequibles

La entidad ha dejado claro que de concretarse la iniciativa, no se aplicarán cambios en el precio de las cajas navideñas, un punto que da tranquilidad al bolsillo de los panameños.

Opciones

Deben tener claro que en caso de que esto ocurra, las Naviferias seguirán a disposición de los panameños que deseen comprar estos productos para las festividades de fin de año.