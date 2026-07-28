Mulino confía en "desempolvar" el tratado de libre comercio con Perú

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró este martes el interés de su país por "desempolvar" el Tratado de Libre Comercio con Perú, que se firmó en 2006 y entró en vigencia en 2012, tras reunirse con la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, minutos antes de su investidura en el Congreso y ante la presencia de una decena de gobernantes de la región.



Mulino dijo que se marcha "muy optimista de este nuevo impulso a la relación bilateral", tras encontrarse con Fujimori en la Cancillería.



El gobernante panameño destacó además el progreso en las conversaciones entre Perú y Panamá en temas marítimos, y la disposición de "seguir avanzando en nuestra agenda" conjunta.



La Oficina de la Presidenta Electa confirmó que este martes se llevó a cabo la reunión con el presidente de Panamá para "afianzar las relaciones y trabajar conjuntamente por el progreso y la estabilidad de sus naciones".



La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ha sostenido reuniones con todos los mandatarios que llegaron invitados a su investidura, incluido el rey de España, Felipe VI, así como con los representantes de delegaciones oficiales designadas para participar en los actos de transmisión de mando. E