Perú
Mulino confía en "desempolvar" el tratado de libre comercio con Perú
- Redacción EFE / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
Mulino dijo que se marcha "muy optimista de este nuevo impulso a la relación bilateral", tras encontrarse con Fujimori en la Cancillería.
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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró este martes el interés de su país por "desempolvar" el Tratado de Libre Comercio con Perú, que se firmó en 2006 y entró en vigencia en 2012, tras reunirse con la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, minutos antes de su investidura en el Congreso y ante la presencia de una decena de gobernantes de la región.
Mulino dijo que se marcha "muy optimista de este nuevo impulso a la relación bilateral", tras encontrarse con Fujimori en la Cancillería.
El gobernante panameño destacó además el progreso en las conversaciones entre Perú y Panamá en temas marítimos, y la disposición de "seguir avanzando en nuestra agenda" conjunta.
La Oficina de la Presidenta Electa confirmó que este martes se llevó a cabo la reunión con el presidente de Panamá para "afianzar las relaciones y trabajar conjuntamente por el progreso y la estabilidad de sus naciones".
La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ha sostenido reuniones con todos los mandatarios que llegaron invitados a su investidura, incluido el rey de España, Felipe VI, así como con los representantes de delegaciones oficiales designadas para participar en los actos de transmisión de mando. E
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