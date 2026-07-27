Planilla estatal sube en 4,021 funcionarios

La planilla del Estado subió en 4,021 funcionarios con respecto al mes de abril, publica el informe de la Contraloría General de la República.

Hasta el quinto mes del año, 269 mil 185 funcionarios laboran en el Estado con un sueldo bruto de $461.5 millones.

Las instituciones que aumentaron su personal son Asamblea Nacional (33.4%), Universidad Tecnológica de Panamá (7.8%), Ministerio de Gobierno (4.8%), Ministerio de Educación (2.1%), Órgano Judicial (1.9%), y Ministerio de Salud (1.6%).

En valor económico, la planilla subió en $10.5 millones con relación a abril.

Gobierno Central

El Gobierno Central tiene 175 mil 261 servidores, de los cuales 162 mil 810 son permanentes y 12,451 son eventuales.

En comparación con mayo 2025 laboran 11,080 funcionarios más que hace un año.

El Ministerio de Educación, con 4,515 trabajadores fue la entidad con el mayor aumento.'



Un estimado, con base en el monto mensual de mayo, indica que la planilla anual del Estado superaría los $5,500 millones.



En el Estado hay 20,094 funcionarios eventuales.



En el primer mes del año habían contratados 7,975 eventuales, lo que coincide con el vencimiento de contratos en el Estado.



El salario en el sector público en enero fue de $424 millones, lo que indica que en 4 meses subió $40 millones.

Le siguió el Ministerio de Seguridad Pública, con 1,694; Ministerio de Gobierno, con 1,622; Asamblea Nacional, con 1,318; Ministerio de Salud, con 941; y Órgano Judicial, con 621 funcionarios.

Sector Descentralizado

En mayo de 2026, la planilla del sector descentralizado presentó 93,924 funcionarios entre permanentes y eventuales, de los cuales 68,374 son funcionarios de instituciones descentralizadas, 18,025 de las empresas públicas y 7,525 de los intermediarios financieros.

Al comparar la cantidad de funcionarios de mayo 2026 con el mismo mes del año pasado, se registró un aumento de 663 funcionarios.

Salarios

La planilla del Gobierno Central para mayo de 2026 con respecto a mayo de 2025, aumentó en $19.8 millones, al pasar de $273.4 millones a $293.1 millones.

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En tanto, en el sector descentralizado se registró un aumento de $172 mil, al pasar de $168.2 millones a $168.4 millones.

En el Gobierno Central las entidades con más trabajadores son el Ministerio de Educación, con 58,476; seguido del Ministerio de Seguridad, con 33,049; y el Ministerio de Salud, con 19,524.

Entre las instituciones descentralizadas, la Caja de Seguro Social es la más grande, con 35,292 servidores; seguida de la Universidad de Panamá, con 10,088 empleados; y la Universidad Tecnológica, con 2,953.

Por el lado de las empresas públicas, MiBus tiene 4,078 trabajadores; seguido del Idaan, con 2,691.

En cuanto a los intermediarios, Banco Nacional tiene 3,520 empleados.