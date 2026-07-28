Reportan el fallecimiento de Anthony Bart Appiah, esposo de la exdiputada Kayra Harding

Anthony Bart Appiah, esposo de la exdiputada Kayra Harding, falleció, según se conoció de manera pública. Hasta el momento no se ha confirmado la causa de su muerte, aunque no se descarta un infarto.

Appiah era nieto de la reina madre del Reino de Akwamu, en Ghana, y formaba parte de esa histórica casa real africana.

Su matrimonio con Harding, celebrado en 2022, llamó la atención dentro y fuera de Panamá, ya que la exdiputada fue reconocida por la monarquía tradicional de Akwamu como la primera princesa de origen africano nacida en América.

Familiares y allegados han recibido múltiples muestras de solidaridad tras conocerse la noticia.

La exdiputada viajó al país de origen de su esposo.