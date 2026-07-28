Jornada médica conjunta fortalece atención en Chiriquí

La Caja de Seguro Social impulsa una jornada médica especial en el Hospital Dr. Rafael Hernández L., en David, Chiriquí, con el apoyo de especialistas del Comando Sur de Estados Unidos.

Asimismo, está jornada que inició el 24 de julio y termina el 4 de agosto, ha perimitido evaluar a pacientes de diferentes provincias buscando atender las necesidades de pacinetes de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro.

Durante este periodo la meta es realizar alrededor de 100 procedimientos de endoscopias y colonoscopias, reduciendo la lista de espera acumulada en la región.

Además, la doctora Johana Guerra, jefa de Gastroenterología, destacó que esta coordinación permite ofrecer atención integral y de calidad.

Los estudios son fundamentales para la detección temprana y prevención del cáncer, una de las prioridades de salud pública.

Por otro lado, el doctor Luis Vélez, del Comando Sur, explicó que el equipo realiza entre 10 y 12 procedimientos diarios a pacientes hospitalizados y ambulatorios.

Por su parte, el director médico Reinel Camargo señaló que esta alianza fortalece la capacidad de respuesta del hospital y contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de la población..