Jamones

La decisión del IMA de respaldar a los productores locales para asegurar el abastecimiento de jamones para fin de año es una iniciativa que fortalece la economía agroindustrial.

Economía

La incorporación de nuevos productos en las bolsas navideñas de la institución representará un alivio significativo para el presupuesto de los hogares panameños.

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Clave

Además, el que ya estén evaluando la capacidad logística para garantizar la correcta distribución y conservación del producto en el desarrollo de las ferias es un acierto clave.