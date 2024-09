Inspeccionan asentamientos informales en Panamá Oeste

Personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) visitaron dos asentamientos en la provincia de Panamá Oeste.

El objetivo de la jornada por parte de los funcionarios de agrimensura y formalización para la actualización de documentos y el replanteamiento de los puntos de esa propiedad, en una jornada de censo.

El personal técnico del Miviot llevó a cabo una jornada técnica en los asentamientos Vista Mar, en el distrito de Arraiján, y Progreso 4, en el distrito de La Chorrera, con el fin de reactivar el proceso de legalización de las familias que habitan de forma informal.

En el proceso de captación de datos, se procedió al replanteamiento de puntos de los terrenos, así como a la verificación de lotes, el levantamiento de informes de los tenedores de los lotes y la ubicación de áreas verdes y sociales.

El director provincial, Ariel Guevara, dijo que Vista Mar cuenta con una distribución de 116 lotes de 300 y 400 metros cuadrados, los cuales fueron asignados por la entidad a las familias desde hace más de dos años.

No obstante, destacó que en la actualidad, solo 31 lotes cuentan con asignación provisional, 25 lotes sin asignación provisional, 35 lotes con estructuras incompletas (donde no viven), 16 lotes baldíos y 9 lotes no habitables fueron el resultado del censo en Vista Mar. Además, se replantearon los puntos de algunos lotes por parte del equipo de agrimensura.

En cuanto a Progreso 4, cuenta con una distribución de 373 lotes, donde la comunidad ha vivido por más de 20 años. Se visitaron 47 lotes.

También se realizó la actualización de las manzanas y calles en Progreso 4. Se encontraron lotes con falta de documentación, viviendas construidas en áreas verdes o servidumbres no habitables.

Guevara sostuvo que el Miviot continúa avanzando en el soporte para regular los asentamientos informales, brindando seguridad y estabilidad a las familias que han vivido en esas comunidades durante años.

El personal de Asentamientos Informales elevará la consulta y continuará con los procesos recomendados.