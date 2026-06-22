Abogada Holanda Polo pondrá a 'subir y bajar escaleras' a Mauricio Valenzuela por calumnia e injuria

La abogada penalista Holanda Polo anunció públicamente que interpondrá una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de calumnia e injuria en contra de Mauricio Valenzuela.

Esta acción surge tras una serie de declaraciones emitidas por el comunicador en las que vinculó de forma despectiva a la profesional del derecho con casos de narcotráfico.

Polo rechazó los señalamientos de Valenzuela, miembro fundador del medio digital Foco Panamá, y aseguró que estos ataques mediáticos no solo atentan de forma directa contra su reputación profesional, sino que vulneran los principios fundamentales del derecho y las garantías consagradas en la Constitución Política.

La abogada dio sus declaraciones en el portal Noticias En Desarrollo.

"No existen los narcoabogados, existen profesionales del derecho"

La jurista argumentó que catalogar o estigmatizar a un abogado de acuerdo con el perfil penal de sus representados demuestra un profundo desconocimiento del sistema legal panameño. Recordó que el derecho a la defensa técnica y el principio de presunción de inocencia son garantías universales aplicables a cualquier ciudadano, independientemente del delito que se le impute en una carpetilla judicial.

“Los 'narcoabogados' no existen; lo que existe es el profesional del derecho. Nosotros atendemos derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los convenios internacionales, no respondemos por la conducta de la persona que está en un proceso”, enfatizó Polo para delimitar la naturaleza de su función privada.

Para ilustrar la normalidad y la obligatoriedad del ejercicio de la defensa penal en el país, la abogada comparó el rol del litigante particular con el desempeño de la Defensoría Pública:

Detalló que los defensores públicos reciben un salario de 5,000 dólares mensuales (unos 60,000 dólares anuales).

Estos funcionarios públicos están obligados por ley a asumir la representación de cualquier detenido asignado por la Oficina Judicial o el Ministerio Público, sin posibilidad de rechazar causas por narcotráfico, homicidio o delitos económicos.

En ese sentido, Polo cuestionó que sectores externos pretendan criminalizar o tachar a los abogados particulares por realizar exactamente la misma labor constitucional que ejecutan los defensores costeados por el Estado.

Acusaciones de sesgo de género y antecedentes de Foco

Durante su intervención, la abogada no ocultó su frustración ante lo que considera una lentitud o inacción por parte de los tribunales ordinarios frente a las constantes querellas que acumula el comunicador de Foco.

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“Ese ciudadano recibe denuncias y no vemos ni cómo ni cuándo se hace justicia con él; parece que cree que tiene inmunidad en este país”, reclamó, calificando el comportamiento de Valenzuela como “atrevido”.

Asimismo, Polo denunció públicamente la existencia de un supuesto sesgo de género en las publicaciones y ataques interactivos de Valenzuela, asegurando que el comunicador muestra una fijación particular hacia las figuras femeninas del ámbito público y jurídico.

“Él tiene la costumbre de dañar la imagen de las damas. Se ha parcializado hacia las mujeres, con los hombres no lo hace; no sé qué obsesión tiene contra las mujeres”, puntualizó.

Finalmente, la jurista envió un mensaje directo a las autoridades de investigación penal, exigiendo que actúen con la misma rigurosidad con la que se procesa a cualquier otro ciudadano en el territorio nacional. Aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias legales utilizando la frase popular “lo vamos a poner a subir escaleras”, advirtiendo que Valenzuela tendrá que responder formalmente ante los despachos de la fiscalía.

Cabe destacar que a finales del año 2025, el medio digital Foco y su cúpula directiva —en la que figuran Mauricio Valenzuela y la expresidenta del diario La Prensa, Annette Planells— fueron objeto de duros cuestionamientos públicos tras ser señalados por supuestas prácticas de extorsión en perjuicio de empresarios y políticos

A estos cuestionamientos se sumaron las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, quien adelantó en su momento que se realizaban las gestiones correspondientes para retirarle a Planells la distinción de "Campeona Anticorrupción", galardón que le había sido otorgado originalmente por la administración de Joe Biden.