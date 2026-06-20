Abogado Basilio González: "La resocialización en las cárceles es imposible con un hacinamiento del 100%"

La reciente crisis en el Complejo Penitenciario La Joya, que dejó varios privados de libertad muertos, ha vuelto a poner bajo la lupa las profundas fallas estructurales del sistema penitenciario panameño. Para el abogado Basilio González, la solución no pasa por replicar modelos extranjeros de represión masiva, sino por aplicar estrictamente la legislación local y resolver la crisis de hacinamiento.

González señaló en Nex Noticias que actualmente el sistema alberga a unos 24,000 detenidos en infraestructuras diseñadas para un máximo de 14,000 personas. "La famosa resocialización no se puede dar en un ámbito donde existe este hacinamiento. Lo que se necesita urgentemente es distribuir y clasificar a las personas que ya han sido condenadas de las que están siendo procesadas", afirmó el jurista.

Distancia del "Modelo Bukele" y el debate sobre Coiba

Al ser consultado sobre las medidas de mano dura, el abogado marcó distancia con las políticas implementadas en El Salvador. "No podemos hacer una equiparación con Bukele (...) en El Salvador lo que había eran delincuentes comunes en las calles por miles. Nosotros somos un pueblo sano y lo que debemos buscar es implementar lo que dice la Ley 55 de 2003", enfatizó.

Respecto al traslado de 29 cabecillas de bandas a la isla de Coiba, González consideró que, al estar plenamente identificados, el problema se puede controlar. No obstante, advirtió que la medida podría ser temporal debido a las restricciones de la Unesco en la zona protegida, por lo que sugirió modernizar los penales continentales.

"Vamos a modernizarnos: que estén en celdas vigiladas día y noche por cámaras y que sean aparatos (tecnología) los que les lleven la comida. A los perfiles de alta peligrosidad hay que aislarlos, pero con tecnología", propuso.

Controles fallidos y el trabajo obligatorio

Uno de los puntos más críticos tocados por el especialista fue la facilidad con la que ingresan objetos ilícitos a penales de supuesta máxima seguridad como La Nueva Joya.

"Para llegar allí usted tiene que pasar múltiples controles. Las armas y los teléfonos no caminan solos; estas personas tienen que ser auxiliadas por alguien adentro", denunció, salvando a la mayoría de su gremio pero exigiendo una revisión profunda de la custodia vecinal.

Finalmente, González abogó por la humanización del sistema y por activar el fondo productivo de la ley penitenciaria. "No estoy de acuerdo con que tengamos que mantener a los presos, lo que le cuesta al Estado unos 25 millones de dólares. Los presos tienen que trabajar para resarcir a las víctimas, pagar su estadía, aportar a sus familias y ahorrar un 10% para cuando salgan", concluyó, recordando la máxima de que es mejor "educar al niño para no castigar al hombre".