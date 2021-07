Panamá

Abogado Rosendo Rivera retira acusación dentro del proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli

"Hoy, dejo atrás un proceso al que le he dedicado casi 7 años, cierro ese capítulo. No es una explicación, ya que solo se las debo a mi familia y amigos, y ellos no me la han pedido", comentó el abogado Rosendo Rivera.