Abogados no dudan de que es inconstitucional saltarse la imputación en una audiencia

"Es humillante que el abogado se entere por un medio de comunicación de un fallo, pero esperemos que nos notifiquen lo antes posible", expresó Carlos Carrillo, parte del equipo legal de Ricardo Martinelli, al divulgarse en redes sociales sobre la presunta decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la no imputación del exmandatario dentro del proceso legal que se le sigue.

Carrillo presentó en febrero de este año el recurso contra la decisión del juez de garantías del primer juicio a Martinelli, Jerónimo Mejía, quien a inicios de julio de 2018 decidió continuar la audiencia, a pesar de que el expresidente no había sido imputado.

"Si ya hay un fallo esperemos que se de a la luz pública en los próximos días, porque no es posible que lo tenga un medio y que el abogado no haya sido notificado", señaló Carrillo, quien no tiene duda de que el resultado favorecerá a su defendido.

Y es que un mensaje del periodista Álvaro Alvarado, a través de sus redes sociales, indica que cinco de los nueve magistrados estarían 'alineados' a favor de la demanda a favor de Martinelli, quien hoy enfrenta un nuevo juicio por un caso en el que fue declarado no culpable hace dos años.

El abogado Ángel Álvarez está convencido de que es inconstitucional que dentro de un proceso legal no se impute al demandado, sin embargo, fue cauteloso al reaccionar sobre un posible fallo que no conoce.

"Estoy seguro de que es inconstitucional saltarse la imputación, lo que no estoy seguro es que se haya filtrado el fallo", consideró el jurista, quien cree que al comunicador le habrán dado algún tipo de información del borrador de la decisión.

Álvarez opinó que la Corte debe tomar una decisión atendiendo la Constitución, tratados y los códigos, independientemente de que si eso pudiese o no ser una decisión popular.'



Ricardo Martinelli expresó en sus redes que la persecución política que ha sufrido, por un caso donde nunca fue imputado, nunca la debe volver a vivir otro panameño.



Por su parte, el vocero del político, Luis Eduardo Camacho, planteó que un fallo a favor de Martinelli, le limpiaría la cara al sistema de justicia.



En tanto, el abogado Sidney Sittón, del equipo legal de Martinelli, señaló que la filtración sobre cómo viene un fallo de la Corte Suprema es signo de debilidad del sistema judicial y del activismo pago de pseudocomunicadores.



Agregó que de ser declarado inconstitucional la no imputación de Martinelli, tendría un efecto sobre el actual juicio que enfrenta, ya que estas demandas tienen efecto para todo y para todos.

"Sin embargo, quienes deben medir en mejor medida las consecuencias o los efectos que pudiese tener un fallo cuando se de, son las magistradas o los jueces de cada proceso", manifestó Álvarez.

Peligroso

El abogado Ángel Calderón expresó que ya es hora que la Corte Suprema le ponga un alto a la filtración de datos o fallos sobre decisiones procedentes de su seno.

"No es un tema de nombre o persona, sino de derecho. No se puede estar divulgando, sea cierto o no, hasta tanto se tenga certeza del caso", opinó.

El jurista añadió que no se debe manejar la administración de justicia como una meretriz de la calle a ver quién es el que mejor oferta para tergiversar o cambiar una opinión.

"Hay que dejar que la justicia haga lo que haga, porque si no regresaríamos a la barbarie y a la época de la ley del revólver", dijo.