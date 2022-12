Alejandro Pérez: 'Condena contra Alma Cortés es política'

La decisión de condenar a 32 meses a la exministra de Trabajo, Alma Cortés, por el caso “viáticos” es “política”, así lo manifestó el abogado defensor, Alejandro Pérez.

Pérez recordó que en este caso, el 19 de septiembre de este año, el juez tercero liquidador de causas penales adjuntos, Fernando Basurto, emitió una sentencia absolutoria en el caso de viáticos, en la cual Alma Cortés, era una de las personas que estaba siendo procesada.

Decisión que fue apelada por el Ministerio Público, dirigido por el procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo.

“La decisión del juez Basurto, con su sentencia absolutoria, es jurídica, la apelación de Javier caraballo y la decisión del magistrado Manuel Mata, del Segundo Tribunal, son políticas”, explicó.

El letrado comentó que la sentencia absolutoria dictada por Basurto favor de Cortés fue contundente y el eje central de la misma radica en que en lalegislación penal panameña no puede haber delito sin dolo.

Reiteró que Basurto explicó que había una ausencia de dolo en la conducta de los seisfuncionarios del Ministerio Trabajo que fueron investigados en este caso.

“Cuál fue la conducta de Alma Cortés recibir unos viáticos, ni los cálculo, ni los tramitó, ni compro el boleto aéreo, solo recibió tres cheques de viático para que fuera a tres viajes a Ginebra a la reunión dela Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, expresó.

El defensor señaló que lo mismo hicieron los representantes patronales y de los trabajadores, sin embargo, “Alma Cortés, junto a otros abogados del Mitradel, fueron investigados, procesados, llamados a juicio, un juez dictó una sentencia absolutoria y el Ministerio Público apeló y ahora condenados”.

Dijo que aquí el procurador general de la Nación, encargado, está jugando un papel muy importante y por eso apeló la decisión favorable a Cortés.

“A Caraballo no le importa si hay dolo o no, a Caraballo no le importa si Alma Cortés y los colegas que fueron procesados hicieron cosas, a él no le importaeso, él lo único que sabe es que Alma Cortés es una colaboradora de Ricardo Martinelli y hay que meterla en el hueco”, puntualizó.

Pérez anunció que frente a la decisión tomada contra Alma Cortés, presentarán un recurso de casación penal en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!