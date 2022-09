Alejandro Pérez: Medios opositores de Ricardo Martinelli se beneficiaron con dinero donado por Odebrecht

Alejandro Pérez, parte del equipo de defensa de Ricardo Martinelli, reiteró que dentro del caso Odebrecht hay tantas irregularidades y se han violado todas los trámites procesales, todo con la finalidad de perseguir al expresidente.

El jurista señaló que la única intención de la juez tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, es la de perseguir a Ricardo Martinelli.

“A Ricardo Martinelli ella lo está jalando para el tema de Odebrecht, porque cuando él era candidato presidencial en 2009, no era presidente, ni funcionario, recibió un sinnúmero de donaciones políticas, las cuales fueron a parar en propagandas en diversos medios y dentro de las empresas beneficiadas estaban Telémetro canal 13, TVN, Diario La Prensa, etc”, explicó.

Enfatizó que estas donaciones no se puede decir que tenían compromisos de obras, toda vez que en ese momento no se sabía si Ricardo Martinelli, iba a ganar o no la presidencia.

Pérez explicó que en el camino se llevaron el Principio de Especialidad, de conformidad con el artículo octavo del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y Panamá, que indica que él solo podía ser juzgado en Panamá por los delitos por los que él fue extraditado.

Señaló que el tema de las donaciones políticas no es competencia de los tribunales ordinarios de justicia, sino el Tribunal Electoral, que es el que las regula.

Aseveró que lo peor de todo es que personas, que cinco años después fueron reclutadas y recibieron donaciones políticas, esas personas no han sido tocadas.

“Recibieron donaciones políticas, esto a sabiendas de que ya había un problema con la empresa Odebrecht”, dijo.

El abogado cuestionó que ninguno de los representantes legales de esos medios que recibieron estas donaciones están en este proceso.

Alejandro Pérez, explicó que cuando Martinelli llegó a Panamá, el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, en una audiencia reconoció que el exgobernante cuenta con especialidad.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!