Alexis Jiménez se entrega ante la Procuraduría General y advierte que le están violando sus derechos

Alexis Jiménez llegó a la Procuraduría General de la Nación gritando en defensa de su inocencia. "Me están violando los derechos, yo nunca he estado armando, yo siempre he estado peleando por mi país, yo soy un líder social ".

Se entrega en la sede de la Procuraduría General de la Nación, Alexis Jiménez Oliva. Foto: Víctor Arosemena