Armas ilegales: muertes, delincuencia e impunidad

En Panamá, se tiene que ir tras "los peces gordos" que están detrás del tráfico ilegal de armas de fuego, así lo manifestó el criminólogo y presidente de la Asociación de Propietarios de Armas (APA), Isaac Brawerman.

Estos son los que, según el experto, se dedican a la introducción y distribución ilícita de armas ilegales.

"Mientras no se descubra y no se destape quiénes están detrás de ese negocio, de esa logística, de estar ingresando armas de fuego al país, prácticamente no se está haciendo nada", dijo.

Brawerman explicó que el problema en Panamá es que se ataca solamente el día a día, esto cuando se habla de armas ilegales.

"El día a día quiere decir armas que están en un lote baldío, en una casa o a una persona que es capturada en algún operativo con una pistola ilegal", aseveró.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Seguridad, desde el año 2019 a la fecha, en Panamá se han destruido un total de 28 mil 642 armas de fuego, 468 mil 213 municiones y 6 mil 412 proveedores.

Reiteró que las preguntas que tienen que responder el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Seguridad, es ¿quiénes son esos peces gordos que conforman esos grupos que se dedican a estar introduciendo armas al país?'

200

dólares es el monto por el cuál se puede obtener un arma ilegal en Panamá, según el experto. $10

mil es lo que puede llegar a costar una arma automática o una de guerra en Panamá.

Esos mismos peces gordos, que según el experto, son los que se las venden a los pandilleros, a las bandas, a los asaltantes y sicarios.

Comentó que por más que se encuentre una casa llena de paquetes con piezas de armas de fuego, eso es algo que da respuesta al problema que se enfrenta.

De forma puntual, acotó que no se está cerrando la llave del ingreso de armas ilegales al país, algo que preocupa y que es lo que tiene las calles de Panamá inundada de las mismas.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Paquetería internacional

Brawerman afirmó que el tráfico internacional de armas de fuego tiene distintas formas y en los últimos meses se han estado dando incautaciones en allanamientos realizados por el Ministerio Público.

Los mismos han tenido la particularidad de que se han encontrado residencias con paquetes de mensajería internacional, donde se han hallado piezas y armas de fuego completas ensambladas ya aquí localmente.

El criminólogo señaló que esto lo que indica es que posiblemente se ha estado usando el sistema logístico de paquetería internacional para estar remitiendo armas de fuego por piezas al país, así como sus accesorios, provenientes principalmente de los Estados Unidos (EE.UU.).

Sin embargo, el experto aseguró que por la cantidad de armas que se incautan en las calles y la antigüedad de las mismas, no puede decirse que todas ingresan al país a través de mensajería, algo que sería totalmente incongruente.

Recalcó que también hay tráfico de armas por la vía terrestre e incluso no se descarta que por la vía marítima puede estar ingresando igual al país.

"Por la vía terrestre desde los países de Centroamérica y Norteamérica, que vienen bajando por las distintas rutas de tráfico y también por la vía marítima, así como entran los contenedores llenos de droga, pues además no se puede descartar que haya contenedores contaminados con armas de fuego y dinero", puntualizó el experto.

Costo de un arma ilegal.

En el tema del mercado ilegal de armas, una de las preguntas que más se hace la ciudadanía es cuánto cuesta obtener una.

En este sentido, Brawerman informó que extraoficialmente se puede indicar que investigaciones que se han hecho, indican que las pistolas pueden estar comercializándose entre los $500 y $1,000.

Mientras que las armas automáticas y de guerra pueden estar costando hasta unos $10 mil y en algunos casos hasta más cara.

"Hay un mercado lucrativo, un negocio lucrativo para el crimen organizado y se puede decir incluso que armas de fuego pueden obtenerse hasta por los 200 dólares. Los precios en el mercado negro son accesibles para una persona que maneje dinero en efectivo y lo más grave es que se consiguen de manera inmediata, ya que no hay ningún tipo de control estatal sobre esa compra-venta", dijo.

Reiteró que si al final una persona desea adquirir un arma para cometer un grave hecho, lo puede hacer y en cuestión de minutos la tiene en sus manos.

Según datos el Ministerio Público, el 70% de los homicidios en Panamá se cometen con un arma de fuego.

Otro tema que el experto señaló, es el caso de la cárcel La Joya, en la cual en tres días seguidos se incautaron más de 20 armas de fuego, esto a pesar de que la misma es custodiada por el Sistema Penitenciario y la Policía nacional (PN).

Frente a esto, puntualizó que si eso está ocurriendo en este penal, no quiere ni imaginarse lo que está pasando fuera de allí en las calles del país.

Informes de organismos internacionales, indican que el tráfico ilegal de armas es el segundo negocio más lucrativo para el crimen organizado, solo superado por el de las drogas.

En su momento, la directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá (Icrup), Bélgica Bernal, señaló que la gran mayoría de esas armas ilegales que entran al país sirven como el medio para la compra de sustancias ilícitas, entre ellas cocaína, marihuana, etc.

"Muchas de estas armas solo entran a Panamá como tránsito dentro de una línea que llega a Centroamérica cuando viene procedente de Sur América o viceversa cuando vienen procedente de Estados Unidos y México", enfatizó Bernal.

Ante esto, indicó que lo importante que deben hacer las autoridades es tratar de identificar de dónde están entrando esas armas ilegales al país.

Armas por comida

A inicios de este año, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto 469 que crea el Programa de Armas y Municiones por Comida y/o Medicina.

Esta iniciativa, presentada por la diputada Mayín Correa, busca disminuir el flujo de armas y municiones que circula libremente en las calles y que inciden significativamente en los altos índices de violencia.

Los ciudadanos que se acojan al programa lo podrán hacer sin mayor problema, con la garantía de no solicitar identificación, al igual que de obviar cualquier tipo de preguntas sobre la procedencia de lo intercambiado.

Luego de la recolección, pasarán a la custodia por el Ministerio de Seguridad y destruidas en un término no mayor a 90 días y evitar, así, su acumulación.

También se crea la Comisión de Armas por Comida y/o Medicinas, conformada por un representante del Ministerio de Seguridad, quien la presidirá, uno del Ministerio de Gobierno, un perito certificado en armas y municiones, quien evaluará en el mercado el valor del arma, según su clase y calibre, y con base a ese costo, se entregará el bono al beneficiario.

El programa se realizará como mínimo dos veces en el año, pero podrá incrementarse; asimismo, el pago a los beneficiarios se ejecutaría en bonos canjeables en supermercados y comercios que participen.

La estrategia consignada libera de responsabilidad penal a las personas que posean armas o municiones y las intercambien en los eventos que organice el Ministerio de Seguridad, quien lo regentará, en coordinación con las gobernaciones del país.

En su momento, la diputada Correa indicó que con el programa "Armas por comida", que no le costaba un centavo al estado, se retiraban miles de estas de la calle, y la criminalidad bajaba rápidamente.