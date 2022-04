¡Atención! Mitradel alerta sobre cadenas de wasap con sospechosas ofertas de empleos

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) inició una investigación por denuncias ciudadanas que alertan sobre cadenas de wasap con sospechosas ofertas laborales.

Clientes de todas las operadoras telefónicas en Panamá reciben de uno y hasta cuatro mensajes diarios mediante la cual se les ofrece una oferta laboral de tiempo parcial o tiempo completo con salario de $50 a $300 dólares. El día de ayer, el mensaje les llegó a más de 400 personas en una promedio de dos horas, indicó el viceminstro de Trabajo, Roger Tejada.

Al respecto, la entidad inició sus propios averiguaciones a través de la Dirección de Empleo, corroborando que ni de las empresas reguladas, ni las más de las 200 empresas adicionales en el proceso de regularizarse emplean este método de reclutamiento.

Tejada señaló que en el Mitradel están registradas 100 empresas reclutadoras y ninguna ha enviado este tipo de solicitudes, tampoco es el método de reclutamiento establecido a través de sus años de trayectoria.

Sostiene que de las 50 inspecciones realizadas en los últimos meses se ha confirmado que no es el mecanismo usual visualizado en los últimos dos años.

Tejada agregó que la solicitud de empleo que están llegando a los clientes de las telefónicas era para una actividad y cuando el interesado establecía el lugar donde debía presentarse, no coincidía con la actividad propuesta.

Indicó que al interponer denuncia relacionada con el tema de ofrecimiento de empleo o con las de solicitudes de dineros utilizando el nombre de las instituciones del Estado, el Ministerio Público detecta el origen de los mensajes y la mayoría de ellos, están ligadas a presuntas estafas.

El funcionario recomendó a la población a no caer en este tipo de provocaciones, que en muchas ocasiones lo que buscan es obtener información personal para luego cometer actos delictivos.

Por si no lo viste

No sé que espera @ClaroPanama @TigoPanama @MasMovilPanama @ProtegeryServir para tomar acciones en este tema. Evidentemente ellos tienen la base de datos de todo Panamá. pic.twitter.com/7Z7Nms8eTF

Es la segunda vez que recibo este tipo de mensaje, no dudo que es una estafa, pero mi pregunta es: como @ProtegeryServir @PGN_PANAMA @presidenciapma no hacen nada al respecto. Dias pasados dijeron a la poblacion, solamente que no atiendan estos mensajes. Pero los investigan? .... pic.twitter.com/jU2LegrWLL— Francisco Carrillo M (@metalarte09) April 24, 2022