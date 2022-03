Califican de 'error' gasto millonario del alcalde José Luis Fábrega en publicidad

El pago millonario por parte del alcalde de la comuna capitalina, José Luis Fábrega, para dar a conocer los proyectos del Municipio de Panamá fue calificado de "grave error" por parte de Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA).

Las declaraciones del jurista se dan luego de que se ha podido conocer que la Contraloría General de la República le refrendó al Municipio de Panamá, que dirige Fábrega, un contrato para publicidad por casi medio millón de dólares, según consta en el portal de PanamaCompra.

Cabe destacar que dicho contrato, refrendado por el contralor Gerardo Solís el pasado 18 de febrero de 2022, se dio entre Ramón Ricardo Barletta, en representación de la empresa Publicuatro S.A., y el alcalde Fábrega por parte del Municipio de Panamá. El monto de esta contratación, según consta en el portal PanamaCompra, es por la suma de 459 mil 832 dólares con 50 centavos.

Igualmente, Fábrega ha realizado más de cinco contratos para los servicios de desarrollo de estrategias, compra y administración de medios; supervisión y coordinación de realización y entrega de material para difusión en algunos medios de comunicación social.

Ante esto, Fraguela indicó que lo que se está viendo en el manejo de la cosa pública en época de pandemia, "no tiene nombre".

"Destinar miles de dólares en publicidad para destacar la labor de un funcionario, no me parece que sea lo correcto con tantas necesidades que existe y que nos está dejando la covid-19", sentenció.

Agregó que las autoridades deben enfocarse en ejecutar su plan de trabajo y que los resultados hablen por sí solos.'

"Las últimas semanas, la Alcaldía ha sido foco de la atención por la solicitud de revocatoria de mandato en contra del alcalde Fábrega, lo que pone 'una luz perseguidora' sobre sus hombros y sobre todo lo que hace. La forma de recomponer esos tropiezos es con trabajo, trabajo, y más trabajo", puntualizó.

Reiteró que el gasto millonario para enaltecer la figura de Fábrega es un "error" y el mismo lo que debe hacer es regresar a lo que hizo en campaña, hablar con sus electores y hacerlos partícipes de su hoja de ruta y saber escuchar.

Obras no se ven

Por su parte, el abogado y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal, indicó que ante esto la primera pregunta que surge es sobre que gestión va a promocionar Fábrega, "si ese señor no ha hecho absolutamente nada".

Agregó que "no hay una sola obra del alcalde de carácter social, comunitaria o que contribuya para que los panameños puedan considerar que Panamá es una verdadera ciudad".

Bernal señaló que con esto lo que queda una vez más al descubierto es la agilidad de Fábrega para hacer aparecer gastos, que a su parecer más que todo son una acumulación de dinero para su pretendida reelección como alcalde.

De forma puntual, el jurista indicó que para ello Fábrega hace mancuerna con el contralor general de la República, Gerardo Solís, quien según él es el "encargado que los miembros del PRD que tiene cargos con manejo de dinero puedan acumular suficiente plata para comprar las elecciones del 2024".

"Yo no le veo otra opción a lo que ellos están haciendo con este tipo de gastos, porque las obras no se ven, la situación de pobreza y miseria que viven amplios sectores de la población y si nos concentramos en la capital vemos que no hay una gestión alcaldicia para la gente de los sectores más necesitados no saben lo que es una Alcaldía", sentenció el catedrático.

